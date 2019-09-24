TV'den öğrendi şok oldu! Orman'ın ardından Avcı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fikret Orman'ın istifa açıklamasının ardından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Haberin detayları şöyle...
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Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararından teknik direktör Abdullah Avcı'nın haberdar olmadığı ortaya çıktı.
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Orman'ın şok çıkışı sonrası, "Abdullah Avcı da istifa edecek mi?" sorusu yükses sesle konuşulmaya başlandı.
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2012 yılından bu yana kulübe patronluk yapan Fikret Orman'ın göreve bırakma kararı sonrası sürecin nasıl işleyeceği merak konusu.
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En çok sorulan sorulardan biri de, "Abdullah Avcı istifa edecek mi?" Avcı'nın, Orman'ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi bugünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı.
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Abdullah Avcı'nın süreci yakından takip edip, sonrasında kararını vereceği öğrenildi.
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Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Avcı'nın şu an için herhangi bir radikal karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor.
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Kongreyi bekleyecek
Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Avcı'nın, yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildiriliyor.
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Bu sezon Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı'nın 2021 Mayısına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Abdullah Avcı bu sezon Beşiktaş'ın başında biri UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 maça çıktı. Avcı, bu maçlarda 1 galibiyet, iki beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
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Fikret Orman'ın istifası sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? Yazarımız Kenan Başaran yorumladı...