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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can BUDAK / Spor Arena Dış Haberler
01 Ekim 2019 - 16:51,

TV'den izleyenler şaşkına döndü! Atletizm'de kamera tartışması...

Atletizm'de çok konuşulan olay...

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Kadınlar Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kullanılan 'yakın çekim' kamera, büyük tartışma yarattı.

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Doha'da düzenlenen Kadınlar Atletizm Şampiyonası'nı televizyon başından izleyenler, büyük bir sürprizler karşılaştı.

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BBC'nin kameralarına yansıyan görüntülerde yeni kullanılan kameraların atletlerin, koşuya başlamadan önce hazırlık halindeyken hemen altına kurulması dikkat çekti.

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Ancak kadın atletler, yeni kameralardan pek memnun kalmadı.

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Alman atletler Tatjana Pinto ve Gina Luckenkemper, kamera açısı nedeniyle IAAF'i eleştirirken 22 yaşındaki Luckenhemper, ''Bu yeni kameraların çekiş açılarını oldukça uygunsuz buldum. Kameraları geliştirirken kadınları hiç düşündüler mi? Hiç sanmıyorum! Bunu protesto edecek tek kişinin de biz olmadığını sanıyoruz.'' sözlerini kullandı.

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İngiliz Dina Asher Smith ise ''Yarışın ardından bir arkadaşım bu kameraların hiç hoş olmadığına dair bir mesaj göndermiş. Fotoğraf çekmişler ama bana gönderemediler bile. Gönderin de makyajımı kontrol edeyim dedim...'' şeklinde konuştu.

7IAAF GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

IAAF GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Kadın atletlerden gelen eleştirilerin ardından IAAF, kamera açılarında düzenlemeye gitti.

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IAAF Görüntü Yönetimeni James Lord, yaptığı açıklamada sadece yüz bölgesine zoom yapılmasına karar verildiğini ve önceki tüm görüntülerin silindiğini kaydetti.

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