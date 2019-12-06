Tuzlasporlu Gökhan Çıra yine gündem oldu! Takım arkadaşı Sadık'ı ifşa etti...
Selin Ciğerci ile evlendikten sonra ismini duyuran Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın taktik tahtasıyla yaptığı gönderme olay yarattı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olurken Gökhan Çıra'nın galibiyet kutlaması günün en çok konuşulan konusu olmuştu.
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İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra' "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." mesajıyla taktik tahtası görseliyle bir paylaşımda bulunmuştu.
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Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekerken yeni görüntüler de ortaya çıktı.
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Gökhan Çıra, "Sen Fenerbahçeliydin ama artık gerçek bir Fenerbahçeli oldun Galatasaray'a gol atarak, aferin Sadık!" sözleriyle 53. dakikada ilk golü atan takım arkadaşı Sadık Baş'ı ifşa etti.
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Çıra'ya bu paylaşım sonrası da tepkiler arttı, ağır yorumlar yazıldı.
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Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.
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Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı.
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Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte.
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İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.
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Bu sezon Tuzlaspor'a transfer oldu
1 sezon futbol oynamayan Gökhan Çıra bu sezon Tuzlaspor'a tranfser oldu. 6 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu gol atamadı.