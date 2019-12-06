Tuzlasporlu Gökhan Çıra yine gündem oldu! Takım arkadaşı Sadık'ı ifşa etti...

İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra' "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." mesajıyla taktik tahtası görseliyle bir paylaşımda bulunmuştu.