Tuzlaspor sonrası Galatasaray'da operasyon!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maçın ardından Ocak ayında yapılacak operasyon için düğmeye bastı.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleden sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Tuzlaspor oldu.
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Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ile 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti.
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Tuzlaspor böylece, 17 Aralık'ta oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakalamış oldu.
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Alınan bu sonucun ardından Fatih Terim, Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini verdi.
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Mağlubiyeti hak ettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, 16 yaşındaki Emin dışında tüm öğrencilerini eleştirdi.
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Fatih Terim, "Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Bana göre sahanın en iyilerinden biri de Emin'di zaten. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye 90 dakika geçirdiler." ifadelerini kullandı.
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Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan." şeklinde konuştu.
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Fatih Terim'in bu sözlerinin ardından gözler Ocak ayında yapılacak operasyona çevrildi.
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Sarı kırmızılı ekipte Martin Linnes, ara transfer döneminde takıma dönecek.
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Sezon başında ismi TFF listesine yazılmayan Norveçli futbolcu, Ocak ayı itibariyle yeniden listeye dahil olacak.
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Öte yandan sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi ise dondurulacak.
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Deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar takımdan ayrı kalacak.
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Sarı kırmızılı yönetim, ilk yarıyı kapatan Andone'nin sözleşmesini ise dondurmama kararı aldı.
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Fatih Terim özellikle kadroda görmek istediği Henry Onyekuru ile de el sıkışıldı.
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Galatasaray, yetenekli oyuncuyu yarım sezon kiralamak için Monaco ile anlaşmaya vardı.
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Başta Lokomotiv Moskova olmak üzere Rus kulüplerinden gelen teklifleri bir kenara itip yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediğini belirten Onyekuru, sarı kırmızılı kulüple söz kesti.
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Onyekuru’nun menajeri William D’avilla, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmişti.
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İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajer D’avilla ile görüşüp sözleşme şartlarında uzlaşmıştı.
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Onyekuru'nun Monaco'da fazla forma şansı bulamadığı için geri dönüşe sıcak baktığı biliniyordu.
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Monaco da oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyordu.