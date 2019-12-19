Son dakika haberi: Temsilciler raporunda ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

'G.SARAY'IN RAKİBİ PSG, REAL...' Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ise maç sonrası, "Bu maç intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray’ın intikam maçları Real Madrid’e, PSG’ye karşı olmalıydı. Milyon Euro’lar alan futbolcular benim ülkemde bize küfür edemez. Yazıklar olsun! Bu ülkenin paralarıyla Avrupa’da başarılı olmak adına kurulan bir takım, Tuzlaspor’u yendiği için mutlu oluyorsa, kenetleniyorsa helal olsun! Onları kenetledik ya başka bir şey demiyorum.” ifadelerini kullandı.