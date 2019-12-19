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Futbol
Spor Arena
19 Aralık 2019 - 08:06,

Son dakika haberi: Temsilciler raporunda ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki gün oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçına, 90 dakika sonrasında soyunma odası koridorlarında başlayan ve sahaya taşan olaylar damga vururken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi.

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Tahir Kum - Spor Arena Özel | Maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever’in müsabaka raporları TFF’ye ulaştı.

2MUSLERANIN DURUMU NETLEŞTİ

MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞTİ

Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera’nın durumunu da netleştirdi.

3SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki olayların ani gelişmesi nedeniyle temsilci raporlarını yeterli görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluşa başvurarak maç sonrası yaşananlarla ilgili tüm kamera görüntülerini talep etti.

4HEPSİ DOSYADA

HEPSİ DOSYADA

TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu.

5TEMSİLCİ RAPORUNDA YUMRUK EYLEMİ YOK

TEMSİLCİ RAPORUNDA YUMRUK EYLEMİ YOK

Muslera’nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra’ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi.

6KARGAŞA

'KARGAŞA'

Temcilcilerin ‘kargaşa’ olarak adlandırdığı eylemde Muslera ile Gökhan Çıra’nın karşılıklı ağız dalaşına girdikleri, bununla birlikte itiş kakış yaşandığı ve iddia edildiği gibi Uruguaylı kalecinin rakibe tokat veya yumruk gibi bir darbesinin olmadığı kaydedildi.

7TERİM, KILIÇ VE FUTBOLCULAR PFDKYA

TERİM, KILIÇ VE FUTBOLCULAR PFDK'YA

TFF Hukuk Müşavirliği’nin, maç sonrasındaki açıklamalarından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le birlikte rakip teknik adam Gürses Kılıç ve futbolculardan Gökhan Çıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edeceği öğrenildi.

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Bu kişilerin yanı sıra Galatasaray’ın iletişim sorumlusu Hande Sümertaş’a yönelik fiili saldırıdan dolayı da hem Tuzlaspor Kulübü’nün hem de iki görevlisinin PFDK’ya sevk edileceği ifade edildi.

9TERİM NE DEMİŞTİ

TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, mücadele öncesinde rakip takım teknik direktörü Gürses Kılıç’a Gökhan Çıra’yı sorduğunu ifade ederek, şunları kaydetmişti:
"Bizim genç takımımızda oynamış, merak ettim. Bir hafta evvel fıtık ameliyatı olmuş, bir hafta sonra da yedek kulübesine girmiş. Bu yüzden sormak istedim."

10G.SARAYIN RAKİBİ PSG, REAL...

'G.SARAY'IN RAKİBİ PSG, REAL...'

Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ise maç sonrası, "Bu maç intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray’ın intikam maçları Real Madrid’e, PSG’ye karşı olmalıydı. Milyon Euro’lar alan futbolcular benim ülkemde bize küfür edemez. Yazıklar olsun! Bu ülkenin paralarıyla Avrupa’da başarılı olmak adına kurulan bir takım, Tuzlaspor’u yendiği için mutlu oluyorsa, kenetleniyorsa helal olsun! Onları kenetledik ya başka bir şey demiyorum.” ifadelerini kullandı.

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Gökhan Çıra'nın bu sözleri olay olmuştu

İşte Fatih Terim'den özür dileye Çıra'nın bir önceki gün yaptığı açıklama...

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