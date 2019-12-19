Spor Arena
Son dakika haberi: Temsilciler raporunda ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...
Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki gün oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçına, 90 dakika sonrasında soyunma odası koridorlarında başlayan ve sahaya taşan olaylar damga vururken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki olayların ani gelişmesi nedeniyle temsilci raporlarını yeterli görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluşa başvurarak maç sonrası yaşananlarla ilgili tüm kamera görüntülerini talep etti.
TEMSİLCİ RAPORUNDA YUMRUK EYLEMİ YOK
Muslera’nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra’ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi.
TERİM, KILIÇ VE FUTBOLCULAR PFDK'YA
TFF Hukuk Müşavirliği’nin, maç sonrasındaki açıklamalarından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le birlikte rakip teknik adam Gürses Kılıç ve futbolculardan Gökhan Çıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edeceği öğrenildi.
TERİM NE DEMİŞTİ?
Fatih Terim, mücadele öncesinde rakip takım teknik direktörü Gürses Kılıç’a Gökhan Çıra’yı sorduğunu ifade ederek, şunları kaydetmişti:
"Bizim genç takımımızda oynamış, merak ettim. Bir hafta evvel fıtık ameliyatı olmuş, bir hafta sonra da yedek kulübesine girmiş. Bu yüzden sormak istedim."
'G.SARAY'IN RAKİBİ PSG, REAL...'
Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ise maç sonrası, "Bu maç intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray’ın intikam maçları Real Madrid’e, PSG’ye karşı olmalıydı. Milyon Euro’lar alan futbolcular benim ülkemde bize küfür edemez. Yazıklar olsun! Bu ülkenin paralarıyla Avrupa’da başarılı olmak adına kurulan bir takım, Tuzlaspor’u yendiği için mutlu oluyorsa, kenetleniyorsa helal olsun! Onları kenetledik ya başka bir şey demiyorum.” ifadelerini kullandı.
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