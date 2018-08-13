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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Tuttuğu takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Altyapısın da bile oynamış!
Futbol

Tuttuğu takımı duyunca çok şaşıracaksınız! Altyapısın da bile oynamış!

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor. Çok şaşıracaksınız

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 55

HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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2 / 55

HADİSE - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 55

TARKAN - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 55

MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 55

CEM YILMAZ - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 55

NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 55

AHMET KURAL - DENİZLİSPOR

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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8 / 55

SANEM ÇELİK - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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9 / 55

OZAN AKBABA - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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10 / 55

BENSU SORAL - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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11 / 55

KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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12 / 55

İREM DERİCİ - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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13 / 55

YUNUS EMRE YILDIRIMER - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 55

YALÇIN HAFIZOĞLU - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 55

SERENAY AKTAŞ - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 55

ULAŞ TUNA ASTEPE - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 55

ÇAĞLA ŞİKEL - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 55

MEHMET ALİ NUROĞLU - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 55

DEMET AKALIN - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 55

ÇAĞATAY ULUSOY - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 55

BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 55

EMRAH - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 55

AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 55

MURAT CEMCİR - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
25 / 55

SILA - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
26 / 55

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL - BURSASPOR

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
27 / 55

HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
28 / 55

BERKAY HARDAL - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
29 / 55

BENGÜ - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
30 / 55

URAZ KAYGILAROĞLU - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
31 / 55

GÖKHAN TEPE - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
32 / 55

YILDIZ TİLBE - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
33 / 55

SARP APAK - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
34 / 55

YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
35 / 55

TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
36 / 55

SONER SARIKABADAYI - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
37 / 55

ESRA EROL - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
38 / 55

MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
39 / 55

ALİŞAN - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
40 / 55

İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
41 / 55

ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
42 / 55

OKTAY KAYNARCA - ESKİŞEHİRSPOR​

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
43 / 55

GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
44 / 55

HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
45 / 55

BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
46 / 55

RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
47 / 55

CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
48 / 55

ATA DEMİRER - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
49 / 55

KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
50 / 55

KEREM BÜRSİN - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
51 / 55

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
52 / 55

ÖZCAN DENİZ - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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54 / 55

TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE

Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
55 / 55

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