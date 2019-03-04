Türkiye'yi kandırdı, Galatasaray'ı yaktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Attığı golle Galatasaray'ı zirve yarışından uzaklaştıran Rasham Muhammed, eşine az rastlanır bir skandala da imza attı...
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Muhammed dün akşam yedek kulübesinde yer alan Sinan Gümüş'le tartışma yaşamıştı...
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İki futbolcunun birbirlerinin üzerine yürümesinin ardından, araya Terim ve diğer futbolcular girdi.
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Tartışma daha fazla büyümezken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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KIZ ARKADAŞINDAN GELEN HABER HERKESİ ÜZDÜ Agresif tavırlarıyla dikkat çeken golcü isim geçtiğimiz hafta daha önce görülmemiş bir olaya imza attı.
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Erzrumspor'un yeni transferi Rashad Muhammed'in kız arkadaşının Norveç'te bir trafik kazasında öldüğü haberi, takımda soğuk duş etkisi yaratmıştı.
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Takım arkadaşları oyuncuyu teselli ederken, buna rağmen mücadeleye çıkan Fransız santrfor övgülere mahzar olmuştu.
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Fakat gerçek bambaşka çıktı...
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Kendisinden ayrılan kız arkadaşıyla barışmaya Norveç'e gitmek için bu yola başvurduğu öne sürüldü.
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Rashad'ın 'öldü' dediği kız arkadaşı olduğunu belirten Martine Fredriksen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rashad ile sevgiliydik. Ancak hem benimle hem de Linn Krsitine ile sevgiliymiş.
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Biz birbirimizi bulduk ve o sabah bunu Rashad'a söyledik. İkimiz de ayrıldık. Sonra o gün bir anda Rashad'ın Norveç'te sevgilisi öldü yönünde haberler çıktı.
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Bana 'öldün mü?' diye çok sayıda mesaj geldi. Teknik direktörleri Mehmet Özdilek bile inanmış oyuncusuna. Rashad hem Erzurumspor'u hem de Türkiye'deki herkesi kandırmış' ifadelerini kullandı.
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Kız arkadaşının öldüğü haberleri üzerine takım arkadaşlarının Rashad Muhammed'i teselli ettiği haberleri basına yansımıştı.
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Sivas maçına ikinci yarıda dahil olan golcü isim, taraftardan da büyük alkış almıştı.
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"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta, oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi. Terim, "Açıkçası skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum. Mehmet Hoca ve talebelerini tebrik ediyorum" dedi.