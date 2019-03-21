TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu NazÄ±m Sangare iÃ§in bomba iddia!

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena / FotoÄŸraflar: DepoPhotos
21 Mart 2019 - 10:10,

Türkiye'nin konuÅŸtuÄŸu NazÄ±m Sangare için bomba iddia!

Antalyaspor'un futbolcusu NazÄ±m Sangare iÃ§in ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak iddia...

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Son gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'nin adÄ±nÄ± en fazla telaffuz ettiÄŸi isim hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz NazÄ±m Sangare...

2/13TALÄ°HSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° BÃ–YLE BAÅžLADI

TALÄ°HSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° BÃ–YLE BAÅžLADI

Ä°lk olarak yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ spikeri Antalyaspor maÃ§Ä± sonrasÄ±nda mix zone'a gelen 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu yabancÄ± sanÄ±p mikrofonu tercÃ¼mana doÄŸru uzattÄ±.

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NazÄ±m'Ä±n TÃ¼rkÃ§e konuÅŸmasÄ±yla birlikte mikrofon tekrardan oyuncuya yÃ¶neltilmiÅŸti...Â

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Bu anlar video paylaÅŸÄ±m sitelerinde izlenme rekorlarÄ± kÄ±rarken oyuncu, A Milli TakÄ±m teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ'in itirafÄ±yla bir kez daha konuÅŸuldu...

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Åženol GÃ¼neÅŸ, NazÄ±m Sangare'yi TÃ¼rk olduÄŸunu bilmediÄŸi iÃ§in aday kadroya Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Antalyaspor'daki saÄŸ bek Sangare'nin yabancÄ± mÄ± TÃ¼rk mÃ¼ olduÄŸunu bilmiyordum. BÃ¼lent Korkmaz ile konuÅŸtum ve Ã¶ÄŸrendim. Bu benim eksikliÄŸim, hatam olabilir. BÃ¼lent Korkmaz'dan TÃ¼rk statÃ¼sÃ¼nde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

6/1318 MART PAYLAÅžIMI

18 MART PAYLAÅžIMI

Antalyaspor'un baÅŸarÄ±lÄ± saÄŸ beki Sangare, Åženol GÃ¼neÅŸ'in aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ± bir paylaÅŸÄ±m yaparak 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi'ni kutlayan bir mesaj yayÄ±nladÄ± ve esprili bir gÃ¶nderme yaptÄ±.

7/13BU KEZ TRANSFERÄ°YLE GÃœNDEMDE Ä°STANBUL...

BU KEZ TRANSFERÄ°YLE GÃœNDEMDE! Ä°STANBUL...

Sangare'nin adÄ± bu kez de transferiyle gÃ¼ndeme geldi.

8/13

Antalyaspor'daki baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla dikkat Ã§eken futbolcunun son talibi FenerbahÃ§e oldu.

9/13ÅžENERÄ°N YERÄ°NE...

ÅžENER'Ä°N YERÄ°NE...

Åžener Ã–zbayraklÄ± ile sÃ¶zleÅŸme yenilemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen FenerbahÃ§e, saÄŸ bekte Isla'ya alternatif olarak Sangare'yi transfer listesine ekledi.

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Annesi TÃ¼rk, babasÄ± Gineli olan Sangare, OsnabrÃ¼ck ve Aachen formalarÄ± giydi.

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NazÄ±m, yaz transfer dÃ¶neminde transferi en fazla merak edilen isimlerin baÅŸÄ±nda gelecek...

12/13

NazÄ±m Sangare 18 Mart Ã‡anakkale zaferi ile ilgili bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±...

13/13

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