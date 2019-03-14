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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
ASpor
14 Mart 2019 - 07:45,

Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç...

Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Barcelona yer alırken, Barcelona'yı Ronaldolu Juventus takip etti. Peki Türk takımları kaçıncı sırada? Yapılan son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 3 takım yer alabildi. İşte Türkiye'nin en iyi takımları.

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Lig, kupa, Avrupa kupaları maçlarını birlikte değerlendiren bir metodolojiye göre hazırlanan listede. İlk 10 ve Türk takımlarının sıralaması şöyle....

2/29

1. Barcelona

3/29

2. Juventus

4/29

3. Manchester City

5/29

4. Bayern Münih

6/29

5. Paris Saint Germain

7/29

6. Real Madrid

8/29

7. Atletico Madrid

9/29

8. Liverpool

10/29

9. Manchester United

11/29

10. Chelsea

12/29

54. Başakşehir

13/29

61. Beşiktaş

14/29

79. Galatasaray

15/29

108. Fenerbahçe

16/29

120. Trabzonspor

17/29

147. Konyaspor

18/29

166. Sivasspor

19/29

167. Yeni Malatyaspor

20/29

176. Kayserispor

21/29

190. Antalyaspor

22/29

196. Alanyaspor

23/29

197. Akhisarspor

24/29

198. Kasımpaşa

25/29

200. Rizespor

26/29

209. Göztepe

27/29

210. Bursaspor

28/29

252. Ankaragücü

29/29

270. BB Erzurumspor

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