Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 11:01,
Türkiye'de ilk! Göztepe'nin yeni stadı...
Göztepe’nin merakla beklenen yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, açılışı için gün sayıyor. Bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile açılacak olan stadyumun son hali İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
Süper Lig’de İzmir'i temsil eden Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılmasına artık sayılı günler kaldı. Sporseverlerin ve özellikle Göztepeli taraftarların merakla beklediği ve büyük heyecan duyduğu stadyum, Süper Lig’in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.00’da Göztepe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği maçla kapılarını açacak.
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