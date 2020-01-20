Türkiye'de ilk! Göztepe'nin yeni stadı...

İçerisinde ticari ve sosyal yaşam alanları gibi bölümler de bulunan stadyum, Türkiye’de tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor. O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor.