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Haber GiriÅŸ: 17 Ocak 2020 - 13:02,
Türkiye'de büyük tartÄ±ÅŸma olmuÅŸtu, UEFA resmen açÄ±kladÄ±! Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n borcu...
UEFA resmi internet sitesinden finansal raporlarÄ± aÃ§Ä±klarken TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligi ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± sonuÃ§lar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Toplam 132 sayfalÄ±k raporda TÃ¼rk kulÃ¼plerinin de borÃ§lanma rakamlarÄ± tek tek aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n en fazla zarar eden organizasyonu SÃ¼per Lig oldu.
Avrupaâ€™da en fazla borcu olan kulÃ¼plerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± 20 takÄ±mlÄ± listede SÃ¼per Lig'den Ã¼Ã§ takÄ±m yer aldÄ±. FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralamada sarÄ± lacivertlilerin net borcunun gelirinin neredeyse 3 katÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiltere Premier Ligâ€™in 382 milyon Euro kÃ¢r ederek ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± listede TÃ¼rkiyeâ€™nin zararÄ± toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi.Â UEFA raporunda dÃ¶viz kurundaki yÃ¼kseliÅŸin de rakamlara etkisi olduÄŸu vurgulanÄ±rken; sizler iÃ§in ilk beÅŸ sÄ±ra ve takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n resmi borÃ§larÄ±nÄ± sÄ±raladÄ±k.Â Â
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