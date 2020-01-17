Futbol Spor Arena DÄ±ÅŸ Haberler Haber GiriÅŸ: 17 Ocak 2020 - 13:02 , / 17 Ocak 2020 - 13:28

Türkiye'de büyük tartÄ±ÅŸma olmuÅŸtu, UEFA resmen açÄ±kladÄ±! Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n borcu...

UEFA resmi internet sitesinden finansal raporlarÄ± aÃ§Ä±klarken TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligi ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± sonuÃ§lar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Toplam 132 sayfalÄ±k raporda TÃ¼rk kulÃ¼plerinin de borÃ§lanma rakamlarÄ± tek tek aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n en fazla zarar eden organizasyonu SÃ¼per Lig oldu.