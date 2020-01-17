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Futbol
Spor Arena DÄ±ÅŸ Haberler
Haber GiriÅŸ: 17 Ocak 2020 - 13:02, /

Türkiye'de büyük tartÄ±ÅŸma olmuÅŸtu, UEFA resmen açÄ±kladÄ±! Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n borcu...

UEFA resmi internet sitesinden finansal raporlarÄ± aÃ§Ä±klarken TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligi ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± sonuÃ§lar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Toplam 132 sayfalÄ±k raporda TÃ¼rk kulÃ¼plerinin de borÃ§lanma rakamlarÄ± tek tek aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n en fazla zarar eden organizasyonu SÃ¼per Lig oldu.

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1

Avrupaâ€™da en fazla borcu olan kulÃ¼plerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± 20 takÄ±mlÄ± listede SÃ¼per Lig'den Ã¼Ã§ takÄ±m yer aldÄ±. FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralamada sarÄ± lacivertlilerin net borcunun gelirinin neredeyse 3 katÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

2

Ä°ngiltere Premier Ligâ€™in 382 milyon Euro kÃ¢r ederek ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± listede TÃ¼rkiyeâ€™nin zararÄ± toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi.Â UEFA raporunda dÃ¶viz kurundaki yÃ¼kseliÅŸin de rakamlara etkisi olduÄŸu vurgulanÄ±rken; sizler iÃ§in ilk beÅŸ sÄ±ra ve takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n resmi borÃ§larÄ±nÄ± sÄ±raladÄ±k.Â Â

3

1 - Manchester United 568 milyon euro / BorÃ§ gelirin 0.9 katÄ±

4

2 - Tottenham Hotspur 483 milyon euro / BorÃ§ gelirin 1.1 katÄ±

5

3 - Inter 461 milyon euro / BorÃ§ gelirin 1.6 katÄ±

6

4 - Atletico Madrid 384 milyon euro / BorÃ§ gelirin 1.1 katÄ±

7

5 - Juventus 372 milyon euro / BorÃ§ gelirin 0.9 katÄ±

8

6 - FenerbahÃ§e 334 milyon euro / BorÃ§ gelirin 2.9 katÄ±

9

15 - BeÅŸiktaÅŸ 183 milyon euro / BorÃ§ gelirin 1.1 katÄ±

10

17 - Galatasaray 175 milyon euro / BorÃ§ gelirin 1.5 katÄ±

11Ä°ÅŸte sÄ±ralamadaki 20 takÄ±m

Ä°ÅŸte sÄ±ralamadaki 20 takÄ±m

12

Ã–te yandan UEFA raporunda son 10 yÄ±lda en fazla stadyum inÅŸaa eden Ã¼lkenin TÃ¼rkiye olduÄŸu vurgulandÄ±. Seyirci artÄ±ÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e'nin ortalamasÄ±nÄ± artÄ±ran yedi kulÃ¼pten biri olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

13

Barlas AteÅŸli ve Cengiz Ä°zmitli, hafta sonunun Ã¶ne Ã§Ä±kan maÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi, iddaa kuponlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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