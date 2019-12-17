Türkiye Milli Takımı'nda oynayacak Shane Larkin'in yeni adı...
Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı. Yıldız oyuncunun Türkiye'yi seçmesinin ardından akıllara yeni Türkçe isminin ne olacağı sorusu geldi.
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Basketbolseverler, sosyal medya üzerinden Shane Larkin için isim önerilerini sıralıyor.
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Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'i milli takımda görmek istediğini belirtmişti.
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Larkin’in Instagram’dan hem Türkçe hem de İngilizce olarak yaptığı açıklama şöyleydi:
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“Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum. ”