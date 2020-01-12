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Futbol
Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 07:40, /

Türkiye Meryem Boz'u konuşuyor! Sosyal medya sallandı...

Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 devirdi, finale yükseldi. Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza atarken, 36 sayı üreten Meryem Boz, performansı ve mavi saçlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

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Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan maçta rakibi Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15'lik setlerle yenen milliler, bugün TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak.

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Polonya karşısında 36 sayı üreten Meryem Boz, galibiyette kilit rol oynarken, bu performans sosyal medyayı bir anda ayağa kaldırdı. Milli voleybolcu için övgü dolu tweetler atıldı. (Fanatik)

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