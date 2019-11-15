Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye İzlanda maçının ardından spor yazarlarının görüşleri
Spor yazarları A Milli Takım'ın Euro 2020 finallerine katılmayı garantilediği İzlanda karşılaşmasını değerlendi.
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1
Güntekin Onay: Bekle bizi Euro 2020
İyi futbolun ötesinde sadece sonucun önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimizi aldık. Alırken de acı çektik. Tüm oyuncular baskı ve stresi yaşadı. Bu da oyunumuza doğal olarak olumsuz yansıdı. Halbuki kaybetsek dahi son maçta Andorra’yı yenip yine Euro 2020 vizesini güle oynaya alırdık.
2
Genç bir ekibimiz var ve strese girmeleri doğal. Özellikle savunma 4’lüsü çok iyi savaştı. Çağlar-Merih ikilisi ve Zeki Türk futbol tarihinin birlikte oynayan en iyi 3 savunmacısı olma yolunda hızla ilerliyor. Dün sol bek Umut Meraş da çok iyi oynadı. Böyle bir savunma hattı Avrupa Şampiyonası’nda her şeyi hayal ettirebiliyor.
3
İŞİ ŞANSA BIRAKMADIK
Dün Şenol Hoca da işi şansa bırakmayıp emniyetli bir oyunu tercih etti. 4’lü savunmanın önünde Okay ve Mahmut defansif özellikleri yüksek oyuncular olmasına rağmen kağıt üzerinde onların önünde olması gereken Ozan, bu ikilinin yanına ve arasına girince formasyonda bir karışıklık oldu. Orta alan hücum bağlantısında ve pas kalitesinde istediğimiz seviyede değildik.
4
Dünkü formasyonda Ozan Tufan yerine Yusuf Yazıcı gibi şut tehdidi olan ve final pası atabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu tercihi hücum gücümüzü arttırabilirdi. Liderliği kaybetsek de İzlanda’yı altımızda tutarak istediğimizi aldık.
5
85 MİLYON TÜRK’ÜN SEVGİLİSİ
Güneş, bu genç jenerasyonu Burak, Mahmut ve Emre gibi deneyimli isimlerle çok iyi harmanladı ve ortaya harika bir takım çıktı. Olaylarla kavgalarla anılan milli takım dünyadaki 85 milyon Türk’ün sevgilisi oldu. Bravo Şenol Hoca !
6
Şu da var: Unutmayalım ki Umut, Çağlar, Merih, Zeki, Cengiz, Okay gibi oyuncular ülkede yabancı sınırlaması olsa Süper Lig’de kalacak ve asla bu seviyeye ulaşamayacaklardı. Yusuf Yazıcı da gelişecek. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve Türk futbolunun geleceği parlak. Bekle bizi Euro 2020.
7
Uğur Meleke: Hayatımın en güzel günüymüş
12 Ekim 1994’te Ali Sami Yen’de 5-0 kazandığımız Türkiye-İzlanda müsabakası, benim stadyumda izlediğim ilk milli maçtı. Bir ortaokul öğrencisiydim, çocukluğum şerefli mağlubiyetler dönemine denk gelmişti ve doğrusu o gün bir tarihe tanık olacağımı bilmiyordum. Belki de Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ndeki deyimiyle, “hayatımın en güzel günüymüş, farkında değildim”.
8
Çocukluğumda iki kez 8-0, bir kez de 6-0 yenilmiştik ama hiç farklı galip geldiğimizi görmemiştim. Farklı galip gelebileceğimizi düşlememiştim bile hatta. Neyse ki bu düşlere sahip birisi varmış.
9
Sonradan Fatih Hoca’nın kendisinden dinledim hayallerini: “Futbolculuğum boyunca savunma yaptım. Her milli maça rakibi ilk 30 dakikada durduralım, yorulduklarında fırsat buluruz umuduyla çıktım. Bu savunmanın hiçbir faydasını görmedik. Ve karar verdim: Bir gün hoca olduğumda ben savunma yaptırmayacağım. Ben o 30 dakikayı beklemeyeceğim.”
10
O gün Ali Sami Yen’de dakikalar 30’u gösterdiğinde tam 3-0 öndeydik. Terim maça beş hücumcuyla çıkmıştı. Euro’96 eleme grubundaki ikinci maçımızdı bu. 13 yeni genç adamla bir devrim yapmıştı Terim. Sahada 19-20’lik çocuklar ter döküyordu. O gün Rüştü’nün ilk milli maçıydı mesela. Maçı 5-0 kazandık. Ve grupta liderlik koltuğuna oturduk.
11
İKİNCİ DEVRİM EKİBİ
Dün İzlanda’dan istediğini alarak Euro 2020 biletini koparan takımı, ben ikinci devrim ekibi olarak görüyorum doğrusu. Dün ilk 11’imizin sekizi 25 yaş altıydı. Sahadaki en genç sekiz adamın tamamı Türk’tü. 33 yaş ortalamalı bir savunmaya karşı, 22 yaş ortalamalı bir defans dörtlüsüyle oynadık. Ve gerektiği gibi, ihtiyaç duyduğumuz gibi, gol yemeden bitirdik maçı.
12
Dün kornerlerde alan/adam karma savunmamız etkileyiciydi. Taçlarda ön direkte kalabalık olmayı becermemiz de. İkinci 45’te gol de aradık ama olmadı bu kez. İkinci devrim ekibinin önünde yeni hedefler var şimdi: Önce Andorra’yı yenip grup liderliği şansımızı sonuna kadar kovalamak. Bunu başaramazsak da en iyi 2 ikinciden biri olup finallerde ikinci torbaya girmek. Ardından haziranda finallerde yine böyle tertemiz, pırıl pırıl, medeni gençlerle terimizin son damlasına kadar mücadele etmek. Teşekkürler gençler. Kalbimiz her zaman sizinle.
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MEDENİYET BULAŞICIDIR
Ekim 94’teki İzlanda maçından bugüne geçen çeyrek yüzyılda hemen hemen her departmanda gelişti Türk futbolu. Ama tek bir alanda maalesef geriledi: Hemen her milli maçta, her statta, her rakibin ulusal marşının ıslıklanması ilkelliğinden utanıyorum. İzlanda’yı havalimanında sorunsuz karşılamamız ve problemsiz geçirmemizden büyük gurur duydum. Ama bu ıslıktan hicap duyuyorum. Birisi durdursun şu işi artık. Zira medeniyet bulaşıcıdır. İlkellik de öyle.
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İlker Yasin: Bazı maçlar böyle oynanır
Liverpool'un efsane hocası Billy Shankly “Futbol hayat, memat meselesi değildir, ondan çok daha önemlidir” demiştir. Dün gece bunu çok net gördük, yaşadık. Bir puan için hakemin son düdüğüne kadar kalbimiz durma noktasına da geldi. Hele 82. dakikada Sigthorsson’un ağlara giden kafa vuruşunu gol çizgisinden Merih Demiral’ın çıkarması tekrar hayata dönmemizi sağladı.
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Bu takıma en yukarıdan en aşağıya katkı veren herkesi yürekten kutlamak lazım ama bence Merih’in daha farklı bir yeri olması gerek. Tarihte, 8-0 yenildiğimiz İngiltere maçı sonrasında Rıdvan Dilmen “O maçta top ayağıma 8 defa değmişti, zaten 8 kez de santra yaptık” dediği günden, dün rakibinden iki kat fazla pas yapan, iki topu direkten dönen, net gol pozisyonlarına daha çok giren bir Milli Takım vardı.
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ŞENOL GÜNEŞ BİLGELİĞİ
Bazı maçlar böyle oynanır. Hedefi getiren skor en güzel futbola her zaman tercih edilir. “Köpekler istedi diye atlar ölmez” cümlesiyle uzun yıllar gündemimizden düşmeyen Mircea Lucescu bu Milli Takım’ın özünü oluşturan ve bu kadroyu kuran kişidir. Ve onun sonrasında Şenol Güneş öğretmen bilgeliği, felsefi bakış estetiği ve oyuncularla olan iletişimiyle 2020 Avrupa vizesinin alınmasında büyük rol oynamıştır.
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Fizik kondisyonları, atletik özellikleri iyi fakat yaratıcı hünerleri sınırlı olan İzlanda kadar yüksek disiplinle ve konsantrasyonla oynamak zorundaydık. Top bizde olmalıydı. Sıfır hata yapmalıydık ve aynen öyle oldu. Son 10 dakikadaki rakibin tüm riskleri alarak üstümüze geldiği anlarda savunmada zorlandık ama dediğim gibi gecenin takımı, yılın takımı Türk Milli Takımı’dır. Dün gecenin kahramanı Merih Demiral’dır.
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İlk yarı iki takımın da kaleyi bulan şutu yoktu çünkü bu iki ekip için de bir hesap maçıydı. Eğer 31’de Zeki’nin ortasında Burak sevdiği o yüksek topa omuzunu değil alnını koysa golle buluşacaktık. Cengiz’le başlayan ve Burak’la devam eden verkaçta Cengiz bir adım daha önde olsaydı yine golü bulacaktık. İkinci yarı Milli Takım İzlanda’dan daha çok gol aradı. Burak ve Yusuf’un direkten dönen ortaları dışında 63’te Ozan’ın 73’te Burak’ın 90’da Zeki’nin şutlarıyla Milli Takım hep golü aradı.
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Hiç kuşku yok ki Şenol Güneş grup birincisi olarak gitmek ve dünkü maçı kazanmak isterdi. Ama dünkü maç bir hesap maçıydı ve hesabı tutan, 2020 vizesini alan Türkiye oldu. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.
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Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral'ın Juventus kariyerinden kesitler izliyoruz...