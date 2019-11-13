Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye-İzlanda maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye İzlanda maçı ile A Milli Takım önem seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmadan alacağımız beraberlik bile UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndan çıkmamızı sağlayacakken galibiyet ve diğer takımların alacağı sonuçlar neticesinde Grup lideri çıkma olanağımız yüksek. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman oynanacak? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak mücadele saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşma öncesi merak edilen detaylar
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EURO 2020 mücadelesinin en çok merak edilen karşılaşması Türkiye- İzlanda maçı için geri sayım devam ediyor.
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A Milli Futbol Takımı'mız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda’yı ağırlayacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye İzlanda karşılaşmasıyla ilgili detaylı bilgi
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Türkiye- İzlanda maçı tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
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TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye- İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
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A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.
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A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda
Milliler, perşembe günü EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda maçıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'na çıkacak - A Milli Takım, bu statta yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı. Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.
Türk Telekom Stadı'nda 8. maç
Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.
Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.
İlk maç Estonya
Türk Milli Takımı, bu statta özel maçta 10 Ağustos 2011'de Estonya'yı 3-0 mağlup etti, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan'ı 2-1, Azerbaycan'ı 1-0 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım 2011'de Hırvatistan'a karşı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında 3-0 mağlup oldu.
Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım 2012'de özel maçta Danimarka ile karşılaştı. Aynı zamanda milli takımın tarihteki 500. maçı olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkacak.
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Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu’nda Türkiye’nin İzlanda’yı konuk edeceği mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Atwell olacak.