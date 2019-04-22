Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türk hoca Avrupa'nın ünlü takımına gidiyor! İlk hamle...
Sadece 28 yaşındaki Türk antrenörün Avrupa hayali gerçek oluyor...
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Antrenörlük kariyerine Spor Toto Süper Lig'in 2012-2013 sezonunda 21 yaşındayken Beşiktaş'ta başlayan ve üst liglerde "Avrupa'nın en genç antrenörü" unvanına sahip olan Selçuk Erdoğan için müthiş bir iddia ortaya atıldı
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İşte detaylar...
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Erdoğan, A Milli Takım antrenörü Levent Şahin aracılığıyla Samet Aybaba ile tanışmış ve Beşiktaş'ta 21 yaşında antrenörlük görevine başlamıştı.
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UEFA'daki en üst liglerdeki en genç antrenör olma rekoruna sahip olan Erdoğan, daha önceki röportajında "En genç antrenör olunca iyi tepkiler aldım. Ben torpille değil, çalışarak kazandım. Haftanın 7 günü 24 saat çalıştım. 4 yabancı dil öğrendim. ABD, İspanya ve Romanya'da eğitimler aldım. Kendimi geliştirip, ileride Avrupa'da çalışmak istiyorum. Hedefimde La Liga ve Premier Lig var." ifadelerini kullanmıştı.
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Erdoğan, şu anda Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile çalıştığını ve bunun kendisi için önemli bir şans olduğunu belirtiyor...
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Bu sezon İspanya Ligi'nde Jose Bordalas yönetiminde ilk 5 sıraya tırmanan Madrid ekibi, geçtiğimiz ocak ayında Antalya'da düzenlenen ve dünya çapında futbol paydaşlarının yer aldığı FIFEX Futbol Endüstrisi Forumu'nda yaptığı etkileyici konuşmayla dikkatleri üzerine çeken genç antrenör Selçuk Erdoğan'la ilgili çalışma başlattı.
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Angel Martin'in, Erdoğan hakkında bilgi topladığı ve önümüzdeki sezon için genç antrenörle ilgili bir planlamalarının olduğu belirtildi.
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Kadrosunda genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlama konusunda çok önemli başarılar gösteren Getafe'nin teknik ekip içerisinde de böyle bir hamle yapması bekleniyor.
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Öte yandan 2014 yılında kısa bir dönem Atletico Madrid'de stajyer antrenör olarak görev alan Erdoğan'ı Porto'nun da takip ettiği gelen haberler arasında.
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Kariyerine henüz 22 yaşını doldurmadan Beşiktaş'ta başlayan 28 yaşındaki antrenör Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, Eskişehirspor, Adanaspor, Sivasspor ve Bursaspor'da görev almıştı.
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İşte Erdoğan'ın 3 yıl önceki röportajı
Aybaba'nın kendisi için bir baba gibi olduğunu anlatan Erdoğan, "Ondan defterden, kitaptan öğrenilmeyecek çok fazla şey öğrendim." dedi.Erdoğan, Eskişehirspor'da ligde kalma mücadelesi verdiklerini anımsatarak, "Eskişehirspor'daki mücadelemiz yazsak kitap, çeksek film olacak nitelikte. Önemli olan mutlu sonla bitmesi. Eskişehirspor için elimizdeki her şeyi yapıyoruz. Bütün mesaimizi Eskişehirspor için harcıyoruz. Herkes bize güvensin." ifadelerini kullandı.
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"Futbolda en önemli faktör güvendir"
Beşiktaş'ta antrenörlük yaparken futbolcuların çoğunun kendisinden yaşça büyük olduğuna değinen Erdoğan, "Beni 30-35 yaşımda sandılar. Ağırbaşlı ve olgun olmam bunu sanmalarına neden oldu. Oyuncu tarafından saygı görmek istiyorsan işi iyi yapmalısın. Futbolda en önemli faktör güvendir. Oyuncu sizin çalışkanlığınızı, oyuna ve hayata bakışı açınızı görürse bu bir artıdır. Bu da kariyerime önemli katkı sağladı." diye konuştu.
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Erdoğan, Türk futbolundaki temel problemin, işi bilen insanların yeteri kadar bilgi sahibi olmamasından kaynaklandığını savundu.Bilgi sahibi olmayanların fikir beyan ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Avrupa'da herkes sadece kendi işini yapıyor. Kendi evlatlarımıza güvenip, onlara değer vermeliyiz. Yabancı kuralı, Türk futbolunu çok kısıtladı. Kendi evlatlarımız güvenmeliyiz. Kalitesiz yabancılar, Türkiye'ye gelince oyuncularımız gelişimini kısıtladı."