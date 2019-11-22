Türk futbolunun önemli figürlerinden FIFPro'nun skandal açıklamasına cevap!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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FIFPRO’nun resmi internet sitesinde yayınlanan rapora göre dünya genelinde futbolcuların yüzde 41’i maaşlarını geç alıyor.
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Bu konuda en çok sorun yaşanan ülkeler ise Türkiye, Sırbistan ve Romanya.
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Özellikle Türkiye hakkında ciddi uyarılarda bulunan FIFPRO, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Elazığspor, Antalyaspor ve Kayserispor’a gitmeden önce futbolcuların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
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2019 yılında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndaki davaların yüzde 15’inin en yüksek oranla Türkiye’ye ait olduğu, bu ülkeye giden pek çok oyuncunun daha ilk aydan itibaren maaşlarını alamayarak kendilerinden yardım istedikleri kaydedildi.
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FIFPRO, Türkiye’de bir kulüp ile imzalamadan önce, kendilerine önerilen sözleşmeleri bir oyuncu sendikasına veya bir avukata kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi.
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Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) da eleştirilerde bulunan FIFPRO, UEFA’nın talebine rağmen futbolcuların TFF’nin asgari şartları garanti eden sözleşmelerin korunması konusunda yetersiz kaldığını savundu.
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Açıklamada, “Mart ayında TFF’ye konuyla ilgili görüşme talebinde bulunduk ancak sekiz aydır yanıt bekliyoruz ifadelerine yer verildi.
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Sergen Yalçın, Yılmaz Vural, Rıza Çalımbay, İbrahim Toraman ve Ceylan Çalışkan gibi Türk futbolunun önemli aktörleri, bu açıklamaya cevap verdi.
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Rıza Çalımbay: Asıl mağdur olanlar yerliler
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FIFPRO’nun bu görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Türkiye’ye gelen tüm yabancı oyuncu ve tenik adamlar sözleşmelerindeki ücretleri faiziyle alıyorlar. Bu konuda asıl mağdur olanlar Türk futbolcu ve teknik adamlardır.
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Ceylan Çalışkan: Batı Avrupa dışında hepsi riskli
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Ödeme problemleri sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Avrupa’da birçok ülkeye göre Türkiye’nin daha az riskli olduğunu söyleyebilirim. Batı Avrupa dışındaki tüm ülkelerde futbolcuların sözleşmelerine uyulmuyor.
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Yılmaz Vural: Paramı hiç gününde alamadım
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Ben teknik direktörlük yaptığım dönemde hiçbir gün paramı gününde almadım. Transfer yasağı korkusuyla futbolculardan ‘alacağımız yoktur’ diye imza isterler, imzalamayanı dışlarlar.
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İbrahim Toraman: İmza attırırken her şeye ‘evet’
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Kulüp yöneticileri, yabancı futbolcuları getirmek için onların istediği şekilde sözleşme yapılar ama iş para vermeye geldiği zaman ödemiyor. Hele hele takım başarısızsa ve futbolcu bekleneni verememişse...
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Sergen Yalçın: Türkiye’de kimsenin parası kalmaz
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Türkiye’de kimsenin parası kalmaz, kalmadı da. Öyle bir şey söyleyen varsa belgelerini ortaya koyması lazım. Er ya da geç mutlaka ödeniyor. Türkiye’de çalışmaya can atan Avrupa’da bir sürü futbolcu ve teknik adam var.