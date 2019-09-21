Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Avrupa Ligi’nde resmen dibe vurduk. TFF artık bu duruma seyirci kalmamalı…
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1
2019-20 yılı UEFA puanlarına göre kıtadaki 55 ülke içinde 36’ncı sıradayız. UEFA’nın son 5 yılı dikkate alarak oluşturduğu genel sıralamada halen 11’nciyiz.
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Eğer bu yıl 12’nciliğe düşersek, 2020-21 Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi’ne girmek için kesin olarak 2 ya da 3 ön eleme oynamak durumunda kalacak.
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Evet, Avrupa’da bu sezonu 11’inci tamamlarsak 202021 şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi bileti tehlikeye girecek.
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Ancak tehlike bununla sınırlı değil. Sonraki yıllarda daha vahim bir tablo bekliyor bizi: Zira son 3 yıl puanlarına göre 16’ncı, son iki yıla göre 21’inciyiz.
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Takımlarımız Avrupa’da bu sezon toplam 14 maça çıktılar, sadece 4’ünü kazanabildiler.
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AVRUPA’DA TEKiZ!
Grupların birinci haftasında Türkiye, üç veya daha fazla temsilcisi olup galibiyet alamayan tek ülke konumunda. 2019- 2020 yılı UEFA puanlarına göre kıtadaki 55 ülke içinde 36’ncıyız. Bu sezonki performansımızla Lüksemburg ve Kazakistan’ın bile altındayız. Güncel tehlikeyi biliyorsunuz:
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UEFA’nın son 5 yıl kazanılan puanları dikkate alarak oluşturduğu genel sıralamada halen 11’inciyiz. Normal şartlarda ilk 10 ülke Devler Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor, 11’incinin kaderi Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi şampiyonunun lig pozisyonuna kalıyor.
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ARTIK RAKiPLERiMiZ HOLLANDA YA DA BELÇiKA DEĞiL GÜNEY KIBRIS VE BULGARiSTAN!
ÜLKEMİZİN yaşadığı tehlike yalnızca 2021-22 Avrupa kupalarıyla ilgili değil. Esas tehlike o yıldan sonra.
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Zira son 3 yıldaki korkunç performanslarımız, bizi top 15 ülkenin de dışında bırakıyor. Son 3 yıl performanslarımıza bakarsak Avrupa 16’ncısı, son 2 sezona bakarsak 21’incisiyiz.
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Eğer bu performansımızı düzeltemez ve bu basamaklara gerilersek, artık meselelerimiz de farklılaşacak. Avrupa 21’incisi, kupalara 4 takım gönderebiliyor.
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Tehlike çanları çalıyor
Bunları üçü 4, biri de 3 ön eleme oynuyor. Yarıştığınız rakipler artık Hollanda-Belçika filan değil, Güney Kıbrıs-Bulgaristan gibiler oluyor.
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TFF, ViZYONSUZ ANTRENÖRLERE BÜYÜK CEZALAR VERMELi
BU noktaya nasıl geldik? Elbette makro planda birçok neden var: Kerameti kendinden menkul zengin-holigan yönetici profili... Kalitesizliği şiar edinmiş birtakım medya... Lige kaliteli yabancı teknik adam sokmayan çete yapılanması...
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Antrenör istikrarı sağlayacak bir statü değişikliğinin bir türlü yapılmaması gibi... Ancak mikro planda çok önemli bir sorunun da altını çizmek gerek: TFF bir karar alıp, Avrupa Ligi’nde rotasyon yapmaya kalkan vizyonsuz antrenörlere büyük cezalar uygulamalı.
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Bütün meseleleri yerelde varlıklarını sürdürmek olan, herhangi bir uluslararası hedefi olmayan bu teknik adamlara iki yıl Avrupa’dan men cezası verilmeli. Önceki gece Başakşehir’i farklı yenen Roma koçu Paolo Fonseca, 46 yaşında...
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7 yıl önce bir üçüncü lig takımını 2 kez üst üste Portekiz Kupası’nda çeyrek finale taşıdı. 5 yıl önce Paços Fereira gibi bir mütevazı ekibi Avrupa Ligi’ne soktu. 2 sezon önce Shakhtar’la City’yi yenerek Devler Ligi gruplarından çıktı.
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O yüzden de bugün Roma’yı çalıştırıyor. Fonseca’nın bir hayali var ve onu yaşıyor. Türk meslektaşlarına buradan sormak istiyorum: Sizin hayaliniz ne?