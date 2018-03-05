Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Türk futbolcular dünya yıldızları aday listesinde! İki sürpriz isim...
CIES Football Observatory son raporunda Avrupa kulüplerinde oynayan 20 yaş altı futbolcuları değerlendirdi. 22 Avrupa Ligi'nin son iki yılı ve bu iki yılda futbol oynayan 20 yaş altındaki oyuncular incelendi.
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Her oyuncunun oynadığı dakika ve oynadıkları ligin seviyesi, gelecek vaat eden oyuncuların ağırlıklı bir puanını ortaya çıkardı. İşte o liste...
Fotoğrafşar: Arşiv
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KYLIAN MBAPPE
Takımı: PSG
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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JUSTIN KLUIVERT
Takımı: Ajax
Doğum yılı: 1999
Fotoğrafşar: Arşiv
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BERKAY ÖZCAN
Takımı: Stuttgart
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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HOUSSEM AOUAR
Takımı: Lyon
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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JORDAN LOTOMBA
Takımı: Young Boys
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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JAN BAMERT
Takımı: Sion
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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SAMUEL KALU
Takımı: Gent
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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GIOVANNI TROUPEE
Takımı: Utrecht
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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ISMAILA SARR
Takımı: Rennes
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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ERAY CÜMART
Takımı: Sion
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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GIANLUIGI DONNARUMMA
Takımı: Milan
Doğum yılı: 1999
Fotoğrafşar: Arşiv
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PANAGIOTIS RETSOS
Takımı: Leverkusen
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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KELVIN AMIAN
Takımı: Toulouse
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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RYAN SESSEGNON
Takımı: Fulham
Doğum yılı: 2000
Fotoğrafşar: Arşiv
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KAI HAVERTZ
Takımı: Leverkusen
Doğum yılı: 1999
Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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MATTJIS DE LIGHT
Takımı: Ajax
Doğum yılı: 1999
Fotoğrafşar: Arşiv
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MANUEL LOCATELLI
Takımı: Milan
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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TOM DAVIES
Takımı: Everton
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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DAYOT UPAMECANO
Takımı: Leipzig
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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CHRISTIAN PULISIC
Takımı: Borussia Dortmund
Doğum yılı: 1998
Fotoğrafşar: Arşiv
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