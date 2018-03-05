Türk futbolcular dünya yıldızları aday listesinde! İki sürpriz isim...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Türk futbolcular dünya yıldızları aday listesinde! İki sürpriz isim...
Futbol

Türk futbolcular dünya yıldızları aday listesinde! İki sürpriz isim...

CIES Football Observatory son raporunda Avrupa kulüplerinde oynayan 20 yaş altı futbolcuları değerlendirdi. 22 Avrupa Ligi'nin son iki yılı ve bu iki yılda futbol oynayan 20 yaş altındaki oyuncular incelendi.

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 22

Her oyuncunun oynadığı dakika ve oynadıkları ligin seviyesi, gelecek vaat eden oyuncuların ağırlıklı bir puanını ortaya çıkardı. İşte o liste...

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 22

KYLIAN MBAPPE

Takımı: PSG

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 22

JUSTIN KLUIVERT

Takımı: Ajax

Doğum yılı: 1999

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 22

BERKAY ÖZCAN

Takımı: Stuttgart

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 22

HOUSSEM AOUAR

Takımı: Lyon

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 22

JORDAN LOTOMBA

Takımı: Young Boys

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 22

JAN BAMERT

Takımı: Sion

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 22

SAMUEL KALU

Takımı: Gent

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 22

GIOVANNI TROUPEE

Takımı: Utrecht

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 22

ISMAILA SARR

Takımı: Rennes

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 22

ERAY CÜMART

Takımı: Sion

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 22

GIANLUIGI DONNARUMMA

Takımı: Milan

Doğum yılı: 1999

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 22

PANAGIOTIS RETSOS

Takımı: Leverkusen

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 22

KELVIN AMIAN

Takımı: Toulouse

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 22

RYAN SESSEGNON

Takımı: Fulham

Doğum yılı: 2000

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 22

KAI HAVERTZ

Takımı: Leverkusen

Doğum yılı: 1999

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 22

MATTJIS DE LIGHT

Takımı: Ajax

Doğum yılı: 1999

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 22

MANUEL LOCATELLI

Takımı: Milan

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 22

TOM DAVIES

Takımı: Everton

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 22

DAYOT UPAMECANO

Takımı: Leipzig

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 22

CHRISTIAN PULISIC

Takımı: Borussia Dortmund

Doğum yılı: 1998

Fotoğrafşar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 22

Manchester City, son şampiyon Chelsea'yi devirdi, rekorlar alt-üst oldu! İzlemek için videoya tıklayınız...

CIES Football ObservatoryfutbolTürkfutbolcu

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER