Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından PFDK'nin açıkladığı cezalar ile birlikte işte Türk spor tarihinin en büyük cezaları...
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FATİH TERİM | 7 Maç
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HASAN ŞAŞ | 8 Maç
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BADOU NDIAYE | 5 Maç
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RYAN DONK | 6 Maç
5/21
GARRY RODRIGUES | 3 Maç
6/21
JAILSON | 8 Maç
7/21
ROBERTO SOLDADO | 6 Maç
8/21
VOLKAN BABACAN (1 MAÇ) - UFUK CEYLAN & YALÇIN AYHAN (5'ER MAÇ) | Bir Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı. Yaşanan olay sonrası açıklanan cezalar, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç, Volkan Babacan'a 1 maç ceza verildi.
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RAUL MEIRELES (11 MAÇ) | 2012 - 13 sezonunda TT Arena'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılan Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı. Daha sonra televizyon görüntülerini izleyen Tahkim Kurulu, Portekizli oyuncunun tükürmediğine kanaat getirdi ve cezayı 4 maça indirdi.
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FELIPE MELO (2 MAÇ) | Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu, sosyal medya üzerinden ceza alan ilk isim olmuştu! PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür içeren bir mention'ı retweet eden Melo'ya 2 maç men cezası vermişti.
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MANUEL FERNANDES (3 MAÇ) | Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu, 2011-12 sezonunda Mersin İdmanyurdu ile oynanan maçın ardından soyunma odasının kapılarını tekmelediği için 3 maç ceza almıştı. Fernandes'e verilen bu ceza, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti.
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CANER ERKİN (2 MAÇ) | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı. Olayın perde arkası, maçın ardından ortaya çıktı. Pozisyonun kahramanlarından Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etti.
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ENGİN BAYTAR (11 MAÇ) | 2012-13 sezonunun başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Kuyt'ın attığı gol sonrası hakem Cüneyt Çakır'a itiraz eden Engin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Çıkan kart sonrası Çakır'ın yakasına yapışan Engin, bu hareketleri nedeniyle ağır bir cezaya çarptırıldı.
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BÜLENT ATAMAN (20 MAÇ) | 2006-07 sezonunda oynanan Manisaspor - Sakaryaspor maçının 37. dakikasında Manisaspor'dan Selçuk ve Sakaryaspor'dan Capurro arasındaki mücadelenin ardından saha bir anda karıştı. Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Bülent'e sarı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır, yardımcısıyla konuştuktan sonra cebinden kırmızı çıkardı. Bu karta da sinirlenen Bülent, Çakır'ın üzerine yürüyüp FIFA kokartını söktü ve bu hareketleri nedeniyle 20 maç ceza aldı.
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WEBO & CANER (4'ER MAÇ) | 2014-15 sezonunun 33. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçının son dakikalarında ilginç olaylar meydana geldi. Maça 10 kişi devam eden Fenerbahçe'de duraklamaların 2. dakikasında Cenk'in şutunu kale çizgisinde eliyle çıkaran Bruno Alves kırmızı kart görürken, bu karara itiraz eden Caner de oyundan atıldı. Son saniyelerde rakibine tekme atan Webo da oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maçı 7 kişi tamamladı. Webo ve Caner'e bu hareketleri nedeniyle verilen dörder maçlık cezalar, o dönem kamuoyunda ciddi biçimde tartışıldı.
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PASCAL NOUMA (7 AY) | 20 Nisan 2003'te bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra gol sevincinde elini şortunun içine sokan Nouma, PFDK tarafından 7 ay men cezasına çarptırıldı. Ardından Beşiktaş da oyuncuyla ilişkisini kesti. Nouma'nın kariyeri o günden sonra bir daha toparlanamadı.
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SERKAN AYKUT (10 MAÇ) | 2005-06 sezonunda Samsunspor ligde kalmak için mücadele ederken ligin eski gol krallarından Serkan Aykut, Kayserispor maçından sonra hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun kararlarına sinirlenip yumruk attı. Serkan Aykut, 10 maçlık ceza aldı.
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SERHAT AKIN (8 MAÇ) | 2012-13 sezonunda kariyerinin sonbaharını yaşayan Serhat Akın, Altay forması giyerken Eyüpspor'a karşı oynanan maçta yaptığıyla ağır bir şekilde cezalandırıldı. Serhat Akın'ın Eyüpsporlu bir futbolcunun kafasına çekiçle vurduğu ve daha sonra çekici de Ali Cansun'a fırlattığı iddiasıyla birlikte gözlemci raporu da kararda etkili oldu.
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CANER ERKİN (6 MAÇ) | Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın son dakikalarında hakem Mete Kalkavan'ın arkasından küfür eden Caner Erkin'in görüntüsü ekranlara da yansıyınca büyük polemik oluştu. Caner için 6 maçlık ceza kararı çıktı.
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RICARDO QUARESMA (5 MAÇ) | Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe maçında oyuna ikinci yarıda girip 52. dakikada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, 5 maç ceza aldı.
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ARDA TURAN (16 MAÇ) | 2017-18 sezonunda Sivasspor maçında hakeme fiziksel temasta bulunarak kırmızı kart gören Arda Turan, toplamda 'saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' üzerinden toplamda 16 maçlık rekor bir cezaya çarptırıldı.