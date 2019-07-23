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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23 Temmuz 2019 - 17:34,

Türk futbol tarihine geçen transfer!

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı futbolcular arasına girdi.

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Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.

2

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.

3

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

4

İşte Süper Lig takımlarının yaptığı en yüksek bedelli satışlar...

518 - Elvir Balic

18 - Elvir Balic

Bursaspor > Fenerbahçe - 9.5 milyon euro

617 - Emmanuel Emenike

17 - Emmanuel Emenike

Fenerbahçe > Spartak Moskova - 10 milyon euro

716 - Giuliano

16 - Giuliano

Fenerbahçe > Al-Nasr Riyad - 10,50 milyon euro

815 - Ozan Kabak

15 - Ozan Kabak

Galatasaray > Stuttgart - 11,00 milyon euro

914 - Nicolas Anelka

14 - Nicolas Anelka

Fenerbahçe > Bolton - 12 milyon euro

1013 - Josef de Souza -

13 - Josef de Souza -

Fenerbahçe > Al-Ahli - 12,00 milyon euro

1112 - Jay-Jay Okocha

12 - Jay-Jay Okocha

Fenerbahçe > PSG - 12.4 milyon euro

1211 - Simon Kjaer

11 - Simon Kjaer

Fenerbahçe > Sevilla - 12,50 milyon euro

1310 - Arda Turan

10 - Arda Turan

Galatasaray > Atletico Madrid - 13 milyon euro

149 - Demba Ba

9 - Demba Ba

Beşiktaş > Shangai Shenhua - 13 milyon euro

158 - Mbaye Diagne

8 - Mbaye Diagne

Kasımpaşa > Galatasaray - 13,00 milyon euro

167 - Cengiz Ünder

7 - Cengiz Ünder

Başakşehir > Roma - 14,25 milyon euro

17

6 - Bruma - Galatasaray > RB Leipzig - 15,00 milyon euro

185 - Elvir Balic

5 - Elvir Balic

Fenerbahçe > Real Madrid - 15.6 milyon euro

194 - Moussa Sow

4 - Moussa Sow

Fenebrahçe > Al-Ahli - 16 milyon euro

203 - Badou Ndiaye

3 - Badou Ndiaye

Galatasaray > Stoke City - 16,00 milyon euro

212 - Eljif Elmas

2 - Eljif Elmas

Fenerbahçe > Napoli - 16 milyon euro

221 - Cenk Tosun

1 - Cenk Tosun

Beşiktaş > Everton - 22,50 milyon euro

23

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