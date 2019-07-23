Türk futbol tarihine geçen transfer!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı futbolcular arasına girdi.
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1
Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.
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Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.
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2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.
4
İşte Süper Lig takımlarının yaptığı en yüksek bedelli satışlar...
5
18 - Elvir Balic
Bursaspor > Fenerbahçe - 9.5 milyon euro
6
17 - Emmanuel Emenike
Fenerbahçe > Spartak Moskova - 10 milyon euro
7
16 - Giuliano
Fenerbahçe > Al-Nasr Riyad - 10,50 milyon euro
8
15 - Ozan Kabak
Galatasaray > Stuttgart - 11,00 milyon euro
9
14 - Nicolas Anelka
Fenerbahçe > Bolton - 12 milyon euro
10
13 - Josef de Souza -
Fenerbahçe > Al-Ahli - 12,00 milyon euro
11
12 - Jay-Jay Okocha
Fenerbahçe > PSG - 12.4 milyon euro
12
11 - Simon Kjaer
Fenerbahçe > Sevilla - 12,50 milyon euro
13
10 - Arda Turan
Galatasaray > Atletico Madrid - 13 milyon euro
14
9 - Demba Ba
Beşiktaş > Shangai Shenhua - 13 milyon euro
15
8 - Mbaye Diagne
Kasımpaşa > Galatasaray - 13,00 milyon euro
16
7 - Cengiz Ünder
Başakşehir > Roma - 14,25 milyon euro
17
6 - Bruma - Galatasaray > RB Leipzig - 15,00 milyon euro