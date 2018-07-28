Tunus'ta kemik sesleri! Terim sahaya girdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray, Tunus ekibi Club Africain ile bir hazırlık maçı yaptı. Karşı takımın yaptığı sert müdahaleler sonrası tansiyon epey yükseldi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda, Sinan Gümüş, Maicon ve Rodrigues’e art arda yapılan sert fauller sonrasında maçın hakemleri, Tunuslu oyunculara tepki gösterdi.
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30.dakikada Terim sahaya girip Tunus ekibinin hazırlık maçında yaptığı sert faullere isyan etti. Sarı kırmızılı oyuncularda maçın hakemine tepki gösterirken Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ta, gereksiz sertlikten ötürü Club Africain Teknik Direktörü Jose Riga’nın yanına gidip konuştu.
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Karşılaşmanın 36.dakikasında yine Sinan’a yapılan faul sonrası Galatasaray teknik heyeti büyük tepki gösterdi. Club Africain teknik heyeti de Galatasaray kulübesine hoş olmayan el hareketleri yaptı. Tansiyon yükselirken Hasan Şaş çok sinirlendi, iki takım yedek kulübesindeki gerginliği Terim önledi.
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Dakikalar 39'u gösterirken Maicon rakibini ittirince saha karıştı. Maç olaylar sebebiyle ara ara durdu.
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39.dakikada Ali Abdi Galatasaray kulübesi önünde el kol hareketleri yapınca oyun durdu ve tansiyon yükseldi. Tunuslu oyuncular, Galatasaray kulübesine doğru el kol hareketleri yapınca oyuncularında tartışması ile oyun yaklaşık 3 dakika durdu. İki takım teknik heyeti sahaya girip olayları önlemeye çalıştı
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Tunuslu taraftarlar ilk yarı bitiminde Galatasaray soyunma odasına doğru yönelirken tribünlerden yabancı madde atıldı.
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Belhanda’nın ilk yarıda yapılan fauller nedeniyle forması yırtıldı. Galatasaray Henry Onyekuru'nun 90+3'teki golüyle maçı 1-0 kazandı.