Tünelde kılıçlar çekildi! Messi ve Cavani...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milli maç haftasında dikkat çeken maçlardan biri de Arjantin ve Uruguay arasında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynandı.
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İşte detaylar...
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Hazırlık maçı olmasına rağmen epey heyecanlı bir mücadeleye sahne olan karşılaşmaya Lionel Messi ve Edinson Cavani arasındaki ateşli anlar damga vurdu.
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Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Uruguay'ın gollerini Edinson Cavani ve Luis Suarez kaydetti. Arjantin ise Sergio Agüero ile skor bulurken Messi'nin son dakika penaltı golü maçın 2-2 bitmesine sebep oldu.
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Birçok Güney Amerika maçında olduğu gibi bu kaşılaşmada da tansiyonun yükseldiği anlar da oldu.
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Uruguay'ın PSG'li yıldızı Edinson Cavani ve Barcelona'nın dünya starı Lionel Messi'nin zaman zaman söz düellosu yaptığı görüldü.
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Saha içinde iki oyuncunun tartışmasını Uruguay kaptanı Diego Godin yatıştırmaya çalıştı fakat gerilim saha dışına da taştı.
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Maç sonunda tünelde karşılaşan Cavani ve Messi arasında hararetli bir söz düellosu yaşandı.
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Cavani Messi'ye "Hadi gel kavga edelim" derken Messi de "Ne zaman istersen" diye yanıt verdi.
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İkili arasındaki kavgayı Luis Suarez yatıştırdı. Maçın ardından basın mensuplarına demeç veren Cavani şu ifadeleri kullandı...
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"Alışıldık bir şey bu. Epey sürtüşmeli bir maç oldu. Sahadan güzel duygularla ayrılıyoruz. Futbol oynamaya çalışıyorduk ama sonunda klasik şeyler yaşandı. Bunu böyle yaşıyoruz"
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Son zamanlarda agresif tavırlarıyla dikkat çeken Messi, Brezilya ile oynadıkları karşılaşmada Brezilya'nın hocası Tite'ye 'sus' işareti yapmıştı.
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Çoğu kez sert darbeler alsa da sakin görüntüsünden taviz vermeyen Arjantinli yıldızın rakipleriyle sık sık kavga etmesi dikkat çekiyor.