Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tümer Metin'den Burak Yılmaz'a: 'Yüzün de mi kızarmıyor?'
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
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Yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, mücadeleyi değerlendirirken Burak Yılmaz için de açtı ağzını yumdu gözünü... İşte o sözler:
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"Sadece ‘ben’ duygusuyla yapıyorsun. Niye? 70’te oyundan çıktın diye. Kötü yaptıkların, yapamadıkların hiç konuşulmasın istiyorsun. Yapamadığın her dakika hep haklılar. Yaptıkları hep iyi konuşulsun isteniyor. E yapamadıkların ne olacak? Herkes iyi yaptığı şeylerin konuşulmasını istiyor."
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"Cuma beraberdik yayında. Bizim söylediklerimizi eleştiri yapanlar da... Benim zamanımda oynarken yaptığım hatalar şu anda olan yanlışları doğru şekilde konuşmamı engellemez. Mümkünse benim yaptıklarımı kimse yapmasın zaten. Hatalarım olmuştur, 45 yaşının deneyimiyle daha olgun ve dingin bir adam olarak sakin sakin konuşuyoruz."
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"Şimdi soruyorum arkadaşımıza. “Oyundan çıkmak istemiyorum” vs. Arkadaş bir yanındakini düşünmez misin. Bir yüzün kızarmaz mı ya? Ünal hocaya ayıp değil mi? Bir de bunu insan yapabilir, hepimizin gönül koyduğu anlar oldu. Ama zaten bir sürtüşme var, önceden gelen. Zaten barışmıyor yıldız. Burada sadece beni düşünemezsin. Bir insanın bakış açısı sadece ben üzerine gidiyorsa orada bir dursun arkadaş. Mahkumsun hata yapmaya."
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"Hiyerarşik düzen zayiata uğramış durumda. Sadece futbol için değil ülkenin genel durumunda da böyle. Ast-üst ilişkisi kalma. Gelecek korkusu yaşamıyor kimse. Oyuncular için söylüyorum. Kenarda 150 milyon eurosu olanla ilk sözleşmesini almış adam da yaşamıyor."
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"O zaman rahat yapıyorsun kafanda, kimseyi düşünmeden yapıyorsun. Bakalım nasıl planın var? Herkes için söylüyorum, kulüpler de planlarını ona göre yapsın. 40 senelik evlilikler bitiyor ya. Ben yapamayacağım diyorsun, ayrılıyorsun. Dürüstçe söyle yeter."
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"İkisi de yaşamıyor gelecek korkusu. Kadro dışı kalırsam ne yaparım korkusu kalmadı. Çünkü hemen takım değiştirmek mümkün. Bu bir güvencedir. Bizler yaşadık hayat korkusu. Bu korku içinde yoksa, ben bugün bunu yapayım ocakta da şuraya giderim planın vardır kafanda."
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Iniesta'dan Podolski'ye akıl dolu asist!
Japonya'da Vissel Kobe forması giyen Iniesta ve Lukas Podolski, haftaya damga vurdu...