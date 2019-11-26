Tümer Metin: 'Arda Turan şu anki performansıyla...'

UĞUR MELEKE
FARKI YARATANLAR; MURiÇ, BURAK VE MUSLERA
1- Süper Lig, eski Süper Lig değil. Üç yıl önce ligin değeri 1.2 milyar Euro iken üç büyüklerde aynı anda 4’er-5’er iyi oyuncu vardı. Şimdi ligin değeri yarı yarıya düştü ve ülkedeki toplam iyi oyuncu sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Fenerbahçe’den Muriç’i çıkarırsanız, ligin yarısıyla çok bir farkı kalmıyor. Beşiktaş’tan Burak’ı, Galatasaray’dan Muslera’yı çıkarırsanız da öyle.
BEŞiKTAŞ SON 4 MAÇI 1-0 YA DA 2-1’LiK SKORLA KAZANDI
2- Beşiktaş 4 maçtır üst üste kazanıyor, sonuçlar şu şekilde: 1-0, 2-1, 1-0 ve 1-0... Ligde toplam 15 gol attılar, bu sayı Gençlerbirliği’nin, Gaziantep’in, Kasımpaşa’nın altında... 12 maçta 141 şut atmışlar, bu istatistikte de ligde 12’nci sıradalar. Yani sanırım sezon başından beri konuştuğumuz teori ete kemiğe büründü: Abdullah Avcı Beşiktaş’a değil, Beşiktaş Abdullah Avcı’ya yakınsadı. Avcı’nın Başakşehir’le de başarı pratiği bu yönteme dayanıyor. Bu mantaliteyle yarışta kalır ama kupa kazanabilir mi, zaman gösterecek.
TEPKiNiN HÂLÂ TERiM’E DEĞİL BAŞKA YERE YÖNELMESi ANORMAL!
3- Galatasaray’ın bu sezon 17 resmi maçta attığı gol sayısı 14... Kadrodaki 26 oyuncunun 18’ini Terim transfer etmiş; yani başkasından miras bir oyuncu da neredeyse kalmamış. Yüksek maaş istiyor diye gönderdikleri Gomis, geçen gün Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu, gol kralı ve en değerli oyuncusu unvanlarını kazandı. Onun yerine alınan Diagne kulübünde kadro dışı, Falcao da tedavi sürecinde. Bu durumda tepkinin hâlâ Terim’e değil, başka bir yere yöneliyor olması anormal zaten.
ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR’iN YEDEK FUTBOLCUSU
4- Arda Turan profesyonel bir futbolcu ve eğer Başakşehir’le Galatasaray böyle bir anlaşma yaparlarsa denecek bir şey yok. Bu üç tarafa ait bir karar. Ancak şunu da unutmamak gerek: Bugün Arda, Başakşehir’in yedek oyuncusu. Orta alanda Aleksic ve Berkay’ın, hücumda Elia ve Gulbrandsen’in gerisinde. G.Saray, şampiyonluk yolundaki direkt rakibinin yedek oyuncusunu transfer edip kademe atlamayı umut ediyorsa, sarı kırmızılıların işinin ne kadar zor olduğunun ispatıdır bu bence.
TRABZON’UN RiTMi DE, MORALi DE G.SARAY’DAN DAHA YÜKSEK
5- Galatasaray bu sezon hiçbir kırılma maçından istediğini alamadı: F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’e karşı gol kaydedemedi, toplam 1 puan alabildi. Trabzon’sa aynı üç rakibine 7 gol attı ve 5 puan kazandı. Cezalı Abdülkadir parmak dönemiyor ama Uğurcan’ın döneceği hesaba katılırsa Trabzon’un ritmi de, nabzı da, moral değerleri de daha yüksek. Üstelik kaybetme kredisi olan taraf da Trabzon.
BAŞAKŞEHiR VE SiVASSPOR’UN YANINA MALATYA’YI DA EKLERiM
6- Bu ülkede 50 yıl boyunca üç büyükler formalarını koysalar 20 maç kazanıyorlardı, artık öyle bir lig yok. Sivas ligin belki en yaratıcı orta saha merkezine sahip. Başakşehir’in kulübesi sahaya çıksa, ligin üst yarısında olabilecek kalitede. Başakşehir’in yarışta kalıcı olması kesin gibi. Sivas da sakatlık sorunu yaşamazsa kalıcı olur. Ben Malatya’yı da eklerim yarışa.