Tümer Metin: 'Arda Turan şu anki performansıyla...'

TÜMER METİN 1-) MURiÇ’SiZ FENERBAHÇE SIRADAN BiR TAKIM

VEDAT Muriç Fenerbahçe takımı için bir oyuncudan fazlası. Hücumdaki yaratıcılığı, skor gücü ve takım savunmasına yaptığı büyük katkı dışında etrafındaki futbolcuları oynatan meziyetleri var. Vedat Muriç’siz Fenerbahçe’nin sıradanlaştığını söylemek yanlış bir ifade olmaz. Fenerbahçe için gerçekten çok fazla şey ifade eden bir futbolcu.2- ) BURAK’I PAMUKLARA SARIP SARMALAMALILAR

BEŞİKTAŞ’ın Burak Yılmaz dışında gol yükünü çekebilecek oyuncu sayısı çok az, o yüzden Burak’ı pamuklara sarıp sarmalamalılar. Bu arada çok iyi oynadığını düşünmüyorum Burak’ın ama unutmayalım ki, golcüler tabela ile anılır. O da bu zor zamanlarda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Yarışta kalmak için diğer gol ayaklarının da katkısına ihtiyacı var Abdullah hocanın.3-) GALATASARAY OCAK AYINA KADAR ÇOK ACI ÇEKECEK

TEPKİLER Fatih Terim’e dönmez, hocanın yeterli kredisi var ama malum; futbolda güncel sonuçlar çok önemli. Galatasaray’ın mevcut sıkıntısı yanlış kadro yapılanması. Fatih Hoca uzun zamandır ocak ayını işaret ediyor ama ben çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini ocaka kadar da çok acı çekeceklerini düşünenlerdenim. İnşallah bu akşam Avrupa’ya devam edecek galibiyeti çıkarır Galatasaray.4-) ARDA’NIN ŞU ANKi PERFORMANSI GALATASARAY iÇiN YETERLi DEĞİL

HAFTANIN fotoğrafı hepimiz gibi beni de şaşırttı doğrusu... Aile arasında bu tip sorunlar olur, küçükler özür diler, büyükler affeder. Küçük ‘olgunluk’, büyük ‘bilgelik’ makamına yerleşir. Arda Turan Galatasaray’a dönmeli mi sorusuna gelince... Yuvasıdır, yürekten bağlı olduğunu bilirim ama Arda’nın şu anki performansının yeterli olduğunu düşünmüyorum (Başka bir yazının konusudur Galatasaray’da şu an kimin performansı iyidir sorusu, haklısınız bir şey diyemem).5-) TRABZON KAZANIRSA iŞiN RENGi DEĞiŞiR

ÖNCE Ünal Karaman ve takımını boğuştukları onca sıkıntıya rağmen gösterdikleri performans daha önemlisi mazeret üretmeden ortaya koydukları icraattan dolayı tebrik ederim. Hafta sonu oynanacak maç iki takım için de ligin gidişatını anlamlandırmak açısından son derece önemli olacaktır. Ev sahibi Trabzonspor kazanırsa bence son 3 senedir yakalandıkları en büyük ivme olacak. Misafir takım Galatasaray’a ise ilk yarının sonuna kadar ayrıca ’derin’ bir nefes aldırır Karadeniz’den gelecek 3 puan.6-) SiVAS VE BAŞAKŞEHiR YARIŞIN iÇiNDE KALIR

DAHA birçok takım oyun bile tutturamamışken Rıza Çalımbay ve Okan Buruk’un ekipleri, ligin geride kalan 12 hafta sonunda ‘güçlü oyun’ oynayabilen birkaç takım arasında. Sivasspor ve Başakşehir’in şampiyonluk maratonunda çok belirleyici rol oynayacaklarını ve bu yarışın içinde kalacaklarını düşünüyorum. Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki son iki maçı çok zor ama şu an da ipleri elinde tutuyorlar. İnşallah Roma galibiyetiyle yola devam ederler.