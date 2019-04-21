Tüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Tüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçın ardından üzücü bir haber geldi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/61
İşte detaylar...
2/61
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yenen Galatasaray, zirve yarışını sürdürdü.
3/61
Yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
4/61
Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.
5/61
Sahasında kaybetmiyor
Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 34 maçta mağlup olmadı.
6/61
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
7/61
Galatasaray, evindeki son 34 lig maçının 29'unu kazanıp 5'inde berabere kaldı.
8/61
Diagne'den gollere devam
Mbaye Diagne, maçta 2 kez topu ağlara göndererek Galatasaray'daki gol sayısını 8 yaptı. Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 8. maçına çıkan Diagne, daha önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında 3, Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında ise birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
9/61
Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 5'ini penaltıdan kaydetti. Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı.
10/61
Sağ bek ortaladı, sol bek attı
Galatasaray'ın üçüncü golüne takımın bekleri Mariano Filho ve Yuto Nagatomo imza attı. Karşılaşmanın 45 4. dakikasında Mariano'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Nagatomo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı.
11/61
Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol atma sevinci yaşadı.
12/61
Japon futbolcu, kariyerinde bundan önceki golünü 13 Ocak 2014'de Serie A'da Inter formasıyla Chievo'ya atmıştı.
13/61
Lopes kırmızı kart gördü
İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Tiago Lopes, maçta kırmızı kart gördü.
14/61
Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, 30. dakikada Younes Belhanda'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdiği Lopes'i, 38. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Arda Kardeşler, bu pozisyonda Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.
15/61
Umut Bulut'a sevgi gösterisi
Galatasaray taraftarların, sevgi gösterisinde bulundunduğu eski futbolcuları Umut Bulut'u ağır bir sakatlık geçirdi.
16/61
Maç öncesi taraftarları selamlayan Umut Bulut'a sarı kırmızılı tribünler, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, tecrübeli oyuncu tüm stat tarafından alkış aldı.
17/61
Umut Bulut sakatlandı
Umut Bulut, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. İkinci yarının hemen başında Fernando Reges ile girdiği mücadele sonucunda yere düşerek sol omzundan sakatlanan Umut Bulut, 49. dakikada yerini Silvestre Varela'ya bıraktı.
18/61
Oyun alanını sarı-kırmızılı taraftarların alkışları altında terk eden Umut Bulut, köprücük kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Umut'un köprücük kemiğinin kırıldığını ve sezonu kapattığını belirtti.
19/61
İşte, maçtan objektiflere yansıyan önemli anlar...