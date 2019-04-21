Tüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi
GeriSpor Tüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - AA Spor
20 Nisan 2019 - 21:46,

Tüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçın ardından üzücü bir haber geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/61

İşte detaylar...

2/61

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yenen Galatasaray, zirve yarışını sürdürdü.

3/61

Yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.  Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

4/61

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

5/61

Sahasında kaybetmiyor 

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 34 maçta mağlup olmadı.

6/61

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

7/61

Galatasaray, evindeki son 34 lig maçının 29'unu kazanıp 5'inde berabere kaldı.

8/61

Diagne'den gollere devam 

Mbaye Diagne, maçta 2 kez topu ağlara göndererek Galatasaray'daki gol sayısını 8 yaptı. Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 8. maçına çıkan Diagne, daha önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında 3, Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında ise birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

9/61

Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 5'ini penaltıdan kaydetti. Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı.

10/61

Sağ bek ortaladı, sol bek attı 

Galatasaray'ın üçüncü golüne takımın bekleri Mariano Filho ve Yuto Nagatomo imza attı. Karşılaşmanın 45 4. dakikasında Mariano'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Nagatomo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

11/61

Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

12/61

Japon futbolcu, kariyerinde bundan önceki golünü 13 Ocak 2014'de Serie A'da Inter formasıyla Chievo'ya atmıştı.

13/61

Lopes kırmızı kart gördü

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Tiago Lopes, maçta kırmızı kart gördü.

14/61

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, 30. dakikada Younes Belhanda'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdiği Lopes'i, 38. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Arda Kardeşler, bu pozisyonda Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

15/61

Umut Bulut'a sevgi gösterisi 

Galatasaray taraftarların, sevgi gösterisinde bulundunduğu eski futbolcuları Umut Bulut'u ağır bir sakatlık geçirdi.

16/61

Maç öncesi taraftarları selamlayan Umut Bulut'a sarı kırmızılı tribünler, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, tecrübeli oyuncu tüm stat tarafından alkış aldı.

17/61

Umut Bulut sakatlandı 

Umut Bulut, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.  İkinci yarının hemen başında Fernando Reges ile girdiği mücadele sonucunda yere düşerek sol omzundan sakatlanan Umut Bulut, 49. dakikada yerini Silvestre Varela'ya bıraktı.

18/61

Oyun alanını sarı-kırmızılı taraftarların alkışları altında terk eden Umut Bulut, köprücük kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Umut'un köprücük kemiğinin kırıldığını ve sezonu kapattığını belirtti.

19/61

İşte, maçtan objektiflere yansıyan önemli anlar...

20/61
21/61
22/61
23/61
24/61
25/61
26/61
27/61
28/61
29/61
30/61
31/61
32/61
33/61
34/61
35/61
36/61
37/61
38/61
39/61
40/61
41/61
42/61
43/61
44/61
45/61
46/61
47/61
48/61
49/61
50/61
51/61
52/61
53/61
54/61
55/61
56/61
57/61
58/61
59/61
60/61
61/61
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Tüm stat ayakta alkışlamıştı... Maç sonu üzücü haber geldi

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'da yarıştı!

Umutlar tükeniyor! Kadroldular...

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Tolga Ciğerci...