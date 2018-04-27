Tudor'dan 4 bomba birden! 3'ü 3 büyüklerden...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Serie A ekibi, Hırvat teknik adamın raporu doğrultusunda Süper Lig'de transfer pazarına açılmaya hazırlanıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Igor Tudor, Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcuyu transfer listesine aldı. İşte o isimler ve transfere dair detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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G.SARAY'DAN TOLGA!
Udinese'nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi. Tolga Ciğerci'nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci'yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Tudor'un Süper Lig'den istediği oyuncu Tolga Ciğerci ile sınırlı değil. Hırvat Teknik adam Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da birer ismi listesine ekledi.
Fotoğraflar: Arşiv
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BEŞİKTAŞ'TAN TOLGAY!
Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan'ı istediği belirtilen Tudor'un, yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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FENERBAHÇE'DEN ISLA!
Hırvat teknik adamın hedefindeki bir başka isim ise Fenerbahçeli sağ bek Mauricio Isla. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Isla'nın daha önce Udinese forması giymesi bu transferde Tudor'un elini güçlendiriyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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BONUS: ESKİ ÖĞRENCİSİ SELEZNYOV!
Tudor, forvet takviyesi için de Süper Lig'den bir isimle temas halinde. Karabükspor'da birlikte çalıştığı Seleznyov'a kanca atan Udinese, Akhisarspor'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.(Fotomaç)