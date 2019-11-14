Trump çıldırdı, tarihi karar çıktı! Colin Kaepernick...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Colin Kaepernick doğduğu şehir olan Wisconsin’de 26 Ağustos 2016 tarihinde Green Bay Packers'a karşı oynanan bir hazırlık maçındaki ulusal marş sırasında ayağa kalkmayarak kulübede oturmuş, Milwaukee olaylarında genç siyahi Sylville Smith’in polis tarafından katledilmesini protesto etmişti.
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Yıldız oyuncu daha sonra oynanan maçlarda ulusal marşlar sırasında diz çökerek ırk ayrımcılığını ve buna bağlı polisin uyguladığı şiddeti sebebiyle protestosunu sürdürmüştü.
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Kaepernick’in bu tavrı Amerikan sporlarında geniş çaplı bir özgürlük hareketini başlatırken; Kaepernick’in formasını yakarak karşılık veren bir grup da ortaya çıkmıştı.
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2015-2016 sezonu sonunda serbest ünlü sporcu, kendisine istediği kontratı bir türlü bulamadı.
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Amerika Başkanı Donald Trump da çok konuşulan isimle ilgili ülkeyi sallayan açıklamalar yaptı:
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“Bayrağına saygısızlık yapan şu şerefsizi sahadan alın” demesiyle tartışmanın boyutu alevlendi.
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Kaepernick ve eski takım arkadaşı Eric Reid ile birlikte lig yönetimine dava açtı. Buna karşılık lig yönetimi ulusal marşı protesto eden oyuncuları cezalandıracağını açıkladı.
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Takım sahipleri de bir arada duruş sergiledi Kaepernick bir maçta dahi forma giymedi.
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VE TARİHİ KARAR
Amerikan Futbol Ligi (NFL) bu hafta sonu için oyun kurucu Colin Kaepernick için bir antrenman seansı düzenleyeceğini duyurdu.
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Seansın oyuncunun katılacağı basın açıklamasını da içereceği ve basın mensuplarına kapalı yapılacağı ifade edildi.
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Açıklamann ardından Kapernick, Twitter üzerinden “3 senedir bunu bekliyordum ve buna hazırım.” dedi. Seansın ardından oyuncunun lige resmi olarak geri dönme ihtimalinin olduğu konuşuluyor.
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Yaşanan bu olay Amerika basınında da geniş yankı buldu.
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MLS kariyerini noktaladığını duyuran Zlatan Ibrahimovic'in, Los Angeles Galaxy'deki akıllara kazınan anlarını izliyoruz...