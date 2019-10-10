Trump bir kez daha olay yarattı! 'A, aa deyip durdu, kekeledi...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ABD Başkanı Donald Trump, NBA koçlarıyla açık bir şekilde dalga geçti ve spor camiası tarafından tepki topladı.
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Donald Trump'ın gündeminde bu kez Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich vardı.
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NBA takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Darly Morey'in Çin aleyhine düzenlenen Hong Kong protestolarına ABD Başkanı Donald Trump dahil oldu.
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Morey, Hong Kong'daki protestolar için ''Özgürlük için savaş, Hong Kong'un yanında ol'' şeklinde tweet atmıştı.
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Bu tweetin ardından Houston Rockets ile sponsorluk anlaşmaları olan Çin şirketleri anlaşmalarını iptal etmişti.
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AYNI SORU KERR VE POPOVICH'E SORULDU
Konu hakkında Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'e de Çin - Hong Kong sorusu yöneltildi.
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Kerr, olaylarla ilgili açıklama yapmak istemezken fazla bir bilgisi olmadığını söyledi. Popovich ise olayın komplike olduğunu belirtti.
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TRUMP DALGA GEÇTİ!
İki tecrübeli koç, bu açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemine girdi. Trump, iki isim ile açık bir şekilde dalga geçti.
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Trump, ''Kerr küçük bir çocuk gibiydi. O soruya cevap veremeyecek kadar korkmuş. Soruyu düzgün bir şekilde yanıtlayamadı bile. A, a, a deyip durdu, kekeledi. Soruyu yanıtlamadı bile. Konu Amerika olunca sert konuşmasını biliyor ama Çin olunca susuyor.'' dedi.
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ABD Başkanı, Popovich için ise ''Popovich'i de izledim, o da aynı. Gerçeği söylemek yerine korkmuş gözüküyordu. Halini pek iyi görmedim. Çin'in ekmeğine yağ sürüyorlar. Çok üzücü çok...'' sözlerini kullandı.
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Çin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda 12 Dev Adam ile aynı grupta yer alan ABD, milli takımımızı son saniyede yenmeyi başarmıştı...