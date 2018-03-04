Tribünde olay! Mahmut Uslu taraftarlarla tartıştı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Akhisar mücadelesi sonrasında Fenerium Alt tribününde yer alan taraftarlarla tartışmaya girdi! Okan Buruk ile ilgili ise ilginç bir detay yakalandı!
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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3-2'lik Akhisarspor yenilgisi, taraftarlarda olduğu kadar yönetici kadrosunda da sinirlerin gerilmesine sebep oldu. Genel sekreter Mahmut Uslu, Fenerium tribününde yer alan taraftarlarla tartışmaya girdi.
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Üstündeki montu çıkaran ve el hareketleriyle taraftarlara sitem eden Uslu, olay yerinden uzaklaşırken taraftarlarca yuhalandı. Yenilgi sonrasında taraftar sık sık "yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular. Uslu'nun kendisini tutmaya çalışan bir kişiyi de hırpaladığı iddia ediliyor.
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, mücadeleyi her zaman olduğu gibi tribünde seyretti. Taraftarların yoğun ilgisine el sallayarak yanıt veren Koç'a çok büyük sevgi seli vardı. Maç sonrasında taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken ,"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye tempo tuttular.
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Maç anında ise dikkat çekici bir an objektiflerden kaçmadı. Akhisarspor'da cezalı ola Okan Buruk, cep telefonuyla kulübede bulunan yardımcılarına direktifler verdi.
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Kulübede cep telefonu ile yardımcılarıyla iletişim kuran Buruk, takımını saha dışından yönetti. Olay kameralara böyle yansıdı...
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilen gollerin ardından epey sıkıntılıydı. Kocaman'ın surat mimikleri, stresin ifadesi oldu. Sarı-lacivertliler rakibi üzerinde baskı kursa da ani goller takımın gardını düşündü. Kocaman maç sonunda, "Kafamda olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. Ne konuşsam boş. Kontrolü kaybettik. Lider ve takipçisiyle aramızdaki puan farkı açıldı ... Bu saatten sonra kendi elimizde değil, şampiyonluk açısından direksiyonu kaybettik." dedi.
Foto: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Ajanslar
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Beşiktaş maçındaki kırmızı kartıyla cezalı duruma düşen Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, maçı tribünden seyretti. Deneyimli eldivenin yanında Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu vardı. İki kaptan berabercce maçı seyretti.