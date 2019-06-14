Tribünde olay! Ataman yıllar sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Lig final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Ülker Arena'da devirerek seriyi 2-1'e getirdi ve avantajı kendi lehine çevirdi.
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İşte detaylar...
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Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesinde "Şampiyon olacağız" diyerek sosyal medyadan iddialı mesajlar vermişti.
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Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşmasında lacivert-beyazlıların benchinin arkasında yer alan tribününde sarı-lacivertli taraftarlar oturtulmazken, oralarda güvenlik güçleri yer aldı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes’i ağırladı. Müsabakada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Efes yedek oyuncularının ve teknik ekibinin olduğu yerin arkasına sarı-lacivertli taraftarlar oturtulmadı. Bu yerlerde polis spor şubeden personel yer aldı.
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İlk maçta kulaklıkla sahaya çıkarak taraftar tepkisini bertaraf etmek isteyen Ataman, bu eylemini tekrarladı. Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin ikinci müsabakasında da sahaya kulaklıkla çıkmış, sarı-lacivertli taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratlara bu şekilde tepki göstermişti.
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar serinin bir önceki müsabakası sonrası babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek verdi. Fenerbahçe taraftarı, babasını kaybeden Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ı unutmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası öncesi sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Beko’nun karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Kostas Sloukas’a tezahüratlarla destek verdi. Yunan basketbolcu yapılan destek tezahüratlara kayıtsız kalmayarak tribünleri selamladı.
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7 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
Ergin Ataman Beşiktaş Milangaz'ı çalıştırdığı 2011/12 sezonundaki #BSL playoff çeyrek final ikinci maçından sonra Fenerbahçe deplasmanında ilk kez kazandı. Beşiktaş Milangaz o maçta Fenerbahçe Ülker'i 74-77 mağlup etmişti.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maçı izleyenler arasındaydı.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, mücadeleyi tribünde izleyenlerdendi.
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Son çeyrekte Doğuş’un smacı sonrası pota arkasındaki locadan maçı izleyen Efesli basketbolcular sevindi. Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Motum o sırada bir taraftarla diyaloğa girdi ve eliyle, “Gel” işareti yaptı. Taraftar üzerine yürüyünce bir anda polisler olaya dahil oldu ve olayın büyümesini önledi.