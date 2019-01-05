Trezeguet bombası patlıyor! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a satan Galatasaray, yıldız oyuncusunun boşluğunu Süper Lig'den doldurmayı planlıyor.
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İşte G.Saray'ın planı...
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Sezon başında çok istediği ancak alamadığı Kasımpaşaspor'da forma giyen Trezeguet için yeniden nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip transferi bitirmeyi amaçlıyor.
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Galatasaray sezon başında Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı.Garry Rodrigues'in Al-Ittihad'a gitmesinin ardından gözler bir kez daha Mısırlı yıldıza çevrildi.
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Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Galatasaray, ilk yarıda 5 gol, 5 asistle oynayan Trezeguet için kısa süre içinde Kasımpaşa yönetiminin kapısını çalacak. Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakması Aslan'ın işini kolaylaştırıyor.
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Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede Trezeguet'nin adının üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 50 kez sahaya çıktı. Mısırlı yıldız fileleri 21 kez sarsarken, 13 defa da asist yaptı. Toplamda 34 gole direkt etkisi oldu. Trezeguet, Kasımpaşa'da 4 kez sarı , 1 defa da kırmızı kart gördü.
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RODRIGUES'E TEŞEKKÜRLER
Cimbom'un 10.5 milyon euro karşılığında Alİttihad'a sattığı Garry Rodrigues yeni kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar da katkıları için yıldız oyuncuya teşekkür etti. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. 9 gol, 10 asistle, 21. şampiyonluğun mimarları arasında gösterilen Rodrigues, para kazandırarak Aslan'a veda etti.