Transferinden çok kar edildi! Terim sürprizi...

İşte transferinden en fazla kâr edilen futbolcular. Dev listede Fatih Terim sürprizi...
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
SON GÜNCELLEME
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İşte transferinden en fazla kâr edilen futbolcular. Dev listede Fatih Terim sürprizi...
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
SON GÜNCELLEME
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ERIC BAILLY
Alınan fiyat: 5,7 milyon euro'ya Espanyol'dan Villarreal'e transfer olduSatılan fiyat: 38 milyon euro'ya Villarreal'den Manchester United'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 32,3 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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MARC OVERMARS
Alınan fiyat: 7.5 milyon euro'ya Ajax'tan Arsenal'e transfer olduSatılan fiyat: 40 milyon euro'ya Arsenal'den Barcelona'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 32,5 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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DIDIER DROGBA
Alınan fiyat: 6 milyon euro'ya Guingamp'tan Marsilya'ya transfer olduSatılan fiyat: 38.5 milyon euro'ya Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduSatışından elde edilen kâr: 32,5 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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NICOLAS OTAMENDI
Alınan fiyat: 12 milyon euro'ya Porto'dan Valencia'ya transfer olduSatılan fiyat: 44.6 milyon euro'ya Valencia'dan Manchester City'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 32,6 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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VITOLO
Alınan fiyat: 3.2 milyon euro'ya Las Palmas'tan Sevilla'ya transfer olduSatılan fiyat: 36 milyon euro'ya Sevilla'dan Atletico Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 32,8 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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Fatih Terim'in Fiorentina'yı çalıştırdığı zaman takımın yıldız ismi olan Rui Costa, İtalyan devi Milan'a satılmıştı.RUI COSTA
Alınan fiyat: 5.5 milyon euro'ya Benfica'dan Fiorentina'ya transfer olduSatılan fiyat: 42 milyon euro'ya Fiorentina'dan Milan'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 36.5 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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EDIN DZEKO
Alınan fiyat: 4 milyon euro'ya Teplice'den Wolfsburg'a transfer olduSatılan fiyat: 37 milyon euro'ya Wolfsburg'tan Manchester City'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 33 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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MOUSSA SISSOKO
Alınan fiyat: 2 milyon euro'ya Toulouse'dan Newcastle United'a transfer olduSatılan fiyat: 35 milyon euro'ya Newcastle United'dan Tottenham'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 33 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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MICHY BATSHUAYI
Alınan fiyat: 6 milyon euro'ya Standard Liege'den Marsilya'ya transfer olduSatılan fiyat: 39 milyon euro'ya Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduSatışından elde edilen kâr: 33 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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SHKODRAN MUSTAFI
Alınan fiyat: 8 milyon euro'ya Sampdoria'dan Valencia'ya transfer olduSatılan fiyat: 41 milyon euro'ya Valencia'dan Arsenal'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 33 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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MORGAN SCHNEIDERLIN
Alınan fiyat: 1.5 milyon euro'ya Strasbourg'dan Southampton'a transfer olduSatılan fiyat: 35 milyon euro'ya Southampton'dan Manchester United'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 33.5 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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JAVI MARTINEZAlınan fiyat: 6 milyon euro'ya Osasuna'dan Athletic Bilbao'ya transfer olduSatılan fiyat: 40 milyon euro'ya Athletic Bilbao'dan Bayern Münih'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 34 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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NICOLAS ANELKA
Alınan fiyat: 760 bin euro'ya PSG'den Arsenal'e transfer olduSatılan fiyat: 35 milyon euro'ya Arsenal'den Real Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 34.24 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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BERNARDO SILVA
Alınan fiyat: 15.75 milyon euro'ya Benfica'dan Monaco'ya transfer olduSatılan fiyat: 50 milyon euro'ya Monaco'dan Manchester City'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 34.25 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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DANI ALVES
Alınan fiyat: 550 bin euro'ya Bahia'dan Sevilla'ya transfer olduSatılan fiyat: 35 milyon euro'ya Sevilla'dan Barcelona'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 34.45 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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RADAMEL FALCAO
Alınan fiyat: 5.43 milyon euro'ya River Plate'den Porto'ya transfer olduSatılan fiyat: 40 milyon euro'ya Monaco'dan Manchester City'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 34.57 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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JAVIER PASTORE
Alınan fiyat: 7 milyon euro'ya Huracan'dan Palermo'ya transfer olduSatılan fiyat: 42 milyon euro'ya Palermo'dan PSG'ye transfer olduSatışından elde edilen kâr: 35 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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DAVINSON SANCHEZ
Alınan fiyat: 5 milyon euro'ya Atletico Nacional'dan Ajax'a transfer olduSatılan fiyat: 40 milyon euro'ya Ajax'tan Tottenham'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 35 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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PAVEL NEDVED
Alınan fiyat: 3.5 milyon euro'ya Sparta Prag'tan Lazio'ya transfer olduSatılan fiyat: 41.2 milyon euro'ya Lazio'dan Juventus'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 37.7 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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ANGEL DI MARIA
Alınan fiyat: 33 milyon euro'ya Benfica'dan Real Madrid'e transfer olduSatılan fiyat: 75 milyon euro'ya Real Madrid'den Manchester United'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 42 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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ZLATAN IBRAHIMOVIC
Alınan fiyat: 24.8 milyon euro'ya Juventus'tan Inter'e transfer olduSatılan fiyat: 69.5 milyon euro'ya Inter'den Barcelona'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 44.7 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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GONZALO HIGUAIN
Alınan fiyat: 39 milyon euro'ya Real Madrid'den Napoli'ye transfer olduSatılan fiyat: 90 milyon euro'ya Napoli'den Juventus'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 51 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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KEVIN DE BRUYNE
Alınan fiyat: 22 milyon euro'ya Chelsea'den Wolfsburg'a transfer olduSatılan fiyat: 74 milyon euro'ya Wolfsburg'tan Manchester City'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 52 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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EDINSON CAVANI
Alınan fiyat: 12 milyon euro'ya Palermo'dan Napoli'ye transfer olduSatılan fiyat: 64.5 milyon euro'ya Napoli'den PSG'ye transfer olduSatışından elde edilen kâr: 52.5 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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HERNAN CRESPO
Alınan fiyat: 4.13 milyon euro'ya River Plate'den Parma'ya transfer olduSatılan fiyat: 56.81 milyon euro'ya Parma'dan Lazio'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 52.68 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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LUIS SUAREZ
Alınan fiyat: 26.5 milyon euro'ya Ajax'tan Liverpool'a transfer olduSatılan fiyat: 81.72 milyon euro'ya Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 55.22 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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KAKA
Alınan fiyat: 8.25 milyon euro'ya Sao Paulo'dan Milan'a transfer olduSatılan fiyat: 65 milyon euro'ya Milan'dan Real Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 56.75 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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LUIS FIGO
Alınan fiyat: 2.5 milyon euro'ya Sporting Lisbon'dan Barcelona'ya transfer olduSatılan fiyat: 60 milyon euro'ya Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 57.5 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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ZINEDINE ZIDANE
Alınan fiyat: 3.5 milyon euro'ya Bordeaux'dan Juventus'a transfer olduSatılan fiyat: 77.5 milyon euro'ya Juventus'tan Real Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 74 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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CRISTIANO RONALDO
Alınan fiyat: 19 milyon euro'ya Sporting Lisbon'dan Manchester United'a transfer olduSatılan fiyat: 94 milyon euro'ya Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 75 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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GARETH BALE
Alınan fiyat: 14.7 milyon euro'ya Southampton'dan Tottenham'a transfer olduSatılan fiyat: 101 milyon euro'ya Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olduSatışından elde edilen kâr: 86.3 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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OUSMANE DEMBELE
Alınan fiyat: 15 milyon euro'ya Rennes'den Dortmund'a transfer olduSatılan fiyat: 105 milyon euro'ya Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 90 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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COUTINHO
Alınan fiyat: 13 milyon euro'ya Inter'den Liverpool'a transfer olduSatılan fiyat: 120 milyon euro'ya Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olduSatışından elde edilen kâr: 107 milyon €
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Getty
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NEYMAR
Alınan fiyat: 88.2 milyon euro'ya Santos'tan Barcelona'ya transfer olduSatılan fiyat: 222 milyon euro'ya Barcelona'dan Liverpool'a transfer olduSatışından elde edilen kâr: 133.8 milyon €