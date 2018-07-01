Transferin bitmesi an meselesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray, transfer listesindeki futbolcu için yeni bir girişim daha başlattı. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in kadroya kazandırılmasını istediği genç oyuncu için teklifini sundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte transfer hakkında öne çıkan flaş gelişme!
Foto: AJANSLAR
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Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncu için Aytemiz Alanyaspor'a takas olarak bir oyuncu ve 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı. Cimbom'un takas seçeneği olarak da 24 yaşındaki stoper Ahmet Çalık ya da 26 yaşındaki orta saha Tolga Ciğerci'yi teklif ettiği belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan Emre; 14 gol, 10 asistle harika bir performans çizdi. Önceki yıllarda Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıkan Emre ile ilgili önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Foto: AJANSLAR
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Abdurrahim Albayrak'ın bu transferi bitirmek için özel olarak devreye girdiği ve bizzat gidip görüşme yapacağı sızan bilgiler arasında. Sarı kırmızılılar, kulübüyle 2019 yılına kadar mukavelesi sona erecek yıldız futbolcu için ısrarcı davranırken, Alanyaspor'un da 3 milyon euro + Tolga önerisine sıcak baktığı belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Şu anda tek sorun Tolga'nın aldığı yıllık 2 milyon euro. Aytemiz Alanyaspor ile şu ana kadar 150 maça çıkan ve fileleri 54 kez sarsan, ayrıca 26 da asist yapan Emre'nin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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"Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır" Emre Akbaba Milli Takım kampında yaptığı açıklama ile büyük takım transferine yeşil ışık yakmıştı. Genç futbolcunun açıklamasını izlemek için videoya tıklayınız...