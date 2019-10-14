Transferi şimdiden açıkladılar! Sözleşme şoku...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem ilk 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'da son dakika gelişmesi...
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Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan sezon başında geri dönmüştü.
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Sarı lacivertlilerde önce formayı alan Ozan Tufan ardından kaptanlığa kadar yükseldi.
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Ersun Yanal'ın jokeri olan Ersun Yanal hem orta sahada hem de sağ bekte takımın kilit isimlerinden oldu.
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Ozan geçtiğimiz günlerde, "Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım" demişti.
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Bu sözler, bir anlamda Ozan'ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.
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A Milli futbolcunun, Fenerbahçe ile mukavele yenilemek yerine ara transferde veya sezon sonunda Crystal Palace Kulübü'ne imza atacağı konuşuluyor.
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Sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Crystal Palace Ozan'ı ikna etmek üzere...
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Ozan Tufan'ın Fransa maçına da 11'de çıkması beklenirken yetkililer tarafından yakın markaja alınacağı bildirildi.
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Ozan için Crystal Palace'nin yanı sıra Tottenham'ın da devrede olduğu haberleri İngiliz basınına yansıdı.
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Fenerbahçe'nin ise oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak için Ozan'la masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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İşte Ozan Tufan'ın son dönemde yaşadığı olaylar:
2017-18 sezonuna çok iyi başlayan futbolcu, takımın 9. haftada Osmanlıspor ile berabere kalması sonrası kulübeye geldi. Bu duruma tepki gösterince teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı ve Dereağzı'na gönderildi.
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SON ANDA GİDEMEDİ
Bu olaydan kısa süre sonra takım arayışına giren futbolcu devre arasında İspanyol kulüplerinin gündeminde olsa da futbol hayatını İngiltere'de sürdürmek istedi.
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Crystal Palace'ın teklifini değerlendiren futbolcunun transferi son günü gerçekleşmedi. Ozan, havalimanından son anda döndü. Sebebi ise İngiliz ekibinde yaşanan son dakika sakatlığıydı.
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Forvette Bakary Sakho'nun sakatlığı sonrası İngilizler orta saha yerine hücum hattına takviye yapmak zorunda kaldı. Ozan'ın yerine ise şu an Trabzonspor forması giyen Sörloth kadroya dahil edildi.
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KADRO DIŞI KALDI
Transferin son gününde İngiltere kapısından dönen Ozan takım bulamadı ve Dereağzı'na dönmek zorunda kaldı. 2017-18 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak, kadro dışı olarak geçirdi.
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2018-19 sezonunda yönetim ve teknik heyet değişikliği sonrası futbolcu tekrar takıma döndü. Kampın iyilerinden olsa da yine forma şansı bulamadı.
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Teknik direktör Cocu'nun kadroda düşünmediği futbolcunun lisansı dahi çıkarılmadı. Tüm sezon sakat olan ve ilk yarıda tek maça çıkamayan Tolga'nın lisansı çıkarılılırken Ozan'nın dışarıda kalması futbolcuyu oldukça etkiledi.
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SERGEN YALÇIN DOKUNUŞU
Futbolcu için kırılma noktası devre arasında Alanyaspor'a gitmesi oldu. Bu kadar uzun süredir futboldan uzak kalmasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın futbolcusunun potansiyeline güvendi ve istenen çizgiye geldi.
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Yaşadıklarından ders çıkaran, özel hayatını düzene sokan futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'nin sağ bek sıkıntısını da kazasız belasız aşmasını sağladı. Gerçek bölgesi olmamasına rağmen görevini kusursuz yaptı.