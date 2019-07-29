Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferi duyurdular! Vedat'ı kulübeye hapsedecek 17 milyon euroluk golcü...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler gündemine süper bir golcüyü aldı...
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef, stoper, orta saha ve golcü transferlerini bitirerek sezona başlamak.
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Kadrosunda Muriç, Allahyar ve Frey gibi golcüler bulunan Fenerbahçe, yabancı kısıtlamasını da düşünmek zorunda.
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Yeni gelecek golcünün de yabancı bir isim olacağı bilinirken, sarı-lacivertli yönetim Frey'i takımdan göndermeden golcü transferi yapmaya sıcak bakmıyor.
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Ancak teknik direktör Ersun Yanal yapılan transferlerden ne kadar memnun olsa da, takıma yeni katılacak isimlerin sezon öncesine yetişmesini istiyor.
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Yanal, golcü transferinde Vedat Muriç ile rekabet edecek bir isim istiyordu.
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Ancak gündeme gelen isim Muriç'i kulübeye hapsedecek türden... İşte detaylar;
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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bir başka iddia da Portekiz'den geldi.
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Radio Rennasança, Sporting Lizbon'un satış listesine koyduğu 1.90'lık Bas Dost'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü.
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Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.
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Bas Dost geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak daha sonra Slimani transfer edilmişti.
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30 yaşındaki Bas Dost, geride kalan sezonda Sporting Lizbon formasıyla 35 maçta 23 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.
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Geçtiğimiz sezon yüzleri maskeli Sporting taraftarları teknik antrenmanı basarak direktör Jorge Jesus ve oyunculara saldırmıştı. Saldırıda Hollandalı futbolcu Bas Dost başından yaralanmıştı.
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Bu olayın ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Dost, başkan Bruno de Carvalho tarafından zorlukla ikna edilmişti. Ücretine zam yapılan yıldız futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmıştı.
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Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.