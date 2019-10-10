Transferi duyurdular! Vedat Muriç'ten yanıt geldi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Performansıyla birçok dev kulübün takibine giren Fenerbsahçe'nin golcüsü Vedat Muric için ilk somut adım atılmak üzere.
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Vedat'ı Fenerbahçe'nin tüm maçlarında izleten Avrupa devi, golcü ismi milli maçlarda da markaja alacak.
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İngiliz ekibi Tottenham ara transfer döneminde Vedat Muric'i kadrosuna katmak istiyor.
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İngiliz basını Tottenham'ın bir süredir gündeminde bulunan F.Bahçe'nin golcüsü Vedat'ın transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu.
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Vedat bu sürede izlenmeye devam edecek.
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TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART
Ocak ayında Tottenham'ın F.Bahçe'nin kapısını çalacağını söyleyen Sport Witness, rakamdan ise bahsetmedi. F.Bahçe'nin Vedat'ı satması için de teklifin çok cazip olması gerekiyor.
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VEDAT'TAN YANIT GELDİ
Yıldız futbolcu ülkesinin medyasına yaptığı açıklamada transfer konusuna netlik getirdi.
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'BEĞENİLMEK GÜZEL AMA...'
"İzlenmek, beğenilmek güzel bir şey" diyen Muriç, "Benim için bir motivasyon kaynağı da oluyor. Ancak Fenerbahçe olarak hedeflerimize ulaşmak için yüreğimizi ortaya koyduk. Transfer şu an gündemimde yok. Sarı-lacivertli formayla önemli başarılar elde ederek kulübün efsaneleri arasına gireceğim. Şu anda tek düşüncem Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
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2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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MOSES İÇİN CHELSEA İDDİASI
Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.
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Transfer yasağı bulunan Chelsea'nin, dar kadrosu nedeniyle Moses'ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı Inter'in gündemine gelmişti.
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Takımını 3'lü savunma ile oynatan Conte, Moses'ı orta dörtlünün sağında oynatmayı planlıyordu..