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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01 Temmuz 2019 - 20:21,

Transferi duyurdular! Galatasaray'dan bir bomba daha

Yeni sezon için Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, bu kapsamda 3 oyuncuyla sözleşme imzalarken, dış basından bomba bir iddia geldi.

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İşte detaylar...

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Transferleri art arda açıklayan Galatasaray'la ilgili, Portekiz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun zamandır gündeminde olan ve Fulham'ın küme düşmesiyle bonservisini eline alan Ryan Babel'i kadrosuna kattı.

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Kadrosunu genişletmeye devam eden sarı kırmızılılar, Babel ile birlikte gelecek vaat eden Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferini de duyurdu.

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Çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dönem Gençlerbirliği forması da giyen Jimmy Durmaz'ı bugün İstanbul'a getirdi.

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İsveçli futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan, transfer bombalarını patlatmak için girişimlerini sürdürürken, Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

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Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Cimbom'un Benfica'da forma giyen Arjantinli orta saha ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

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Galatasaray'ın, 7 sezondur Benfica forması giyen Eduardo Salvio için ciddi girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

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A Bola'nun haberine göre; sözleşmesi 2022'de son bulacak olan Arjantinli yıldızın takımda istenmediği belirtildi.

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Benfica'nın yollarını ayırmak istediği Salvio için en şanslı kulübün ise sarı kırmızılılar olduğu belirtildi.

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Benfica ile toplam 266 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 62 gol atıp 54 de asist yaptı.

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