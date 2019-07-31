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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
31 Temmuz 2019 - 15:50,

Transferi duyurdular! Eşyalarını topladı, 12 milyon euroya gidiyor...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Yabancı oyuncu transferi yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı kırmızılılar bir süredir Mbaye Diagne'yi göndermek için çaba harcıyordu.

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Galatasaray'da oynadığı yarım dönem sonunda lig ve kupa şampiyonluğunun yanı sıra gol krallığını da kazanan Senegalli futbolcuda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Evini topladı

Sarı kırmızılı takım ile yollarını ayıracak olan golcü futbolcu özel eşyalarını hazırlattı ve yönetimi beklemeye başladı.

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Katar'da basınında yer alan habere göre ise Senegalli oyuncu Al Rayyan kulübü ile anlaşmaya vardı.

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Katar'da yayın yapan Alkass'ın haberine göre Diagne, Doha'ya gelerek Al Rayyan yetkilileri ile transferin son detaylarını görüşecek ve ardından sağlık kontrolünden geçecek.

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Haberde, Al Rayyan'ın Galatasaray'a Mbaye'nin bonservis bedeli olarak 12 Milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

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Transfer açıklamasının bugün yapılması bekleniyor.

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27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

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Diagne, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 17 maçta 11 gol attı.

10Mitroglounu ikna turları

Mitroglou'nu ikna turları

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımda istenmeyen futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou'yu gelecek sezon kadroda düşünmeyen Galatasaray, Olympiakos'tan gelen teklif üzerine oyuncuyla görüşme yapacak.

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Yunan kulübü, Mitroglou'ya 1 milyon Euro önerdi.

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Sarı kırmızılılardan gelecek sezon 2.6 milyon Euro garanti ücret alacak olan golcüyle yapılacak görüşmede Olympiakos'a gitmesi için 600 bin Euro teklifi de yapılacak.

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Yunan golcünün menajeriyle masaya oturularak oyuncu ikna edilmeye çalışılacak.

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