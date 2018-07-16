Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferi canlı yayında açıkladı! Rıdvan Dilmen...
Ünlü futbol yorumcusu ve yazarı Rıdvan Dilmen, transfer gündemini ve Dünya Kupası'nı değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NTV'de Fenerbahçe transfer gündemini, Galatasaray'daki son gelişmeleri, Dünya Kupası finalini ve Cüneyt Çakır'ı masaya yatıran Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalar yaptı... İşte, Rıdvan Dilmen'in o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Transferde sakin değil mecburuz. Sakin insanın seçeneğidir, bu zorunluluk. Özellikle kulüp yönetimlerinin söylediği gibi, deniz bitti deniyordu. İki yıldır bitiremediler, sonunda bitti. Allah sevgisi, Allah korkusu. Fakat, kanun korkusu da gerekiyor. Kanun korkusu yoksa insanda çok rahatlıkla kanunda bir nokta varsa kullanıyor. 24 ay önce 3 milyar civarındaydı borçlar. Şimdi 9-10 milyar. O cezalar verilmezse, UEFA ne ceza verecek diye bakarız.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 2 yıl üst üste şampiyon olan, cumhuriyet tarihinin en çok kazananı olan Beşiktaş oyuncu satmak zorunda hissediyor kendini. Gelirlerde 6'ncı, FIFA'da 36'ncıyız. Gelirimiz arttıkça borcumuz artmış ama futbolumuz geriye gitmiş. Türkiye Ligi, U36 Ligi'nden 26-27-28 yaşlarına geri dönmeli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Koskoca Galatasaray inşallah ceza almaz. Hala UEFA ne diyecek diye bekliyoruz, kıvrandırıyorlar. Puan cezasıysa puan cezası, korkmayın kulüplerden. Artık, transferde bu durum mecburiyet oldu. Genç oyuncular alınmaya başlandı. Bu da mutluluk verici. Scout ekiplerinin daha fazla çalışması sayesinde oluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- En büyük sirkülasyonu Galatasaray yaptı. Galatasaray geçen sene haziran ayına öyle girdi ki, bir anda 7-8 oyuncuyla sezona başladılar. Karşılığını aldı. Bunu gören Fenerbahçe ve Beşiktaş da transfer yaptı. Şampiyonluk yarışında aday gösterilen 4 kulüp, Trabzonspor kapalı kutu olduğu için saymıyorum. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray da hoca ve başkan kaldı. Fenerbahçe'de hem hoca hem başkan değişti. En çok taraftara sahip kulüp, nihayet ev sahibi olabilecek. İç saha deplasman olmuştu. Şimdi iç saha eski haline dönecektir. Fakat, deplasmandaki puanları anormaldi, o normale dönecektir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bir avantajı var, taktik disiplini sağlam bir takım bıraktı Aykut Hoca. Mali açıdan beklenmedik bir tabloyla karşılaştı Ali Koç herhalde. Taraftar, daha hazır topçu istiyor. Altyapıya bir hoca alındı. Antalya'ya geldiği zaman bile Fenerbahçe için geldi hissetmiştim. Fenerbahçe'nin ilk 11'de görebileceği hazır 2-3 oyuncuya ihtiyacı var. Açıklıyorum, o transferler de yapılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Teknik olarak final maçıyla ilgili yorum yapmak doğru değil. Ahmet Çakar'ın bir yazısı vardı. Bir tek Fransızlar Fransa'yı tutuyor diye. Benim izlediğim ortamda da böyleydi. Bize de bir teselli oldu. Bizim grubumuzdan çıktılar, bizden 1 puan alabildiler. O yüzden finale kalması bir teselli oldu. Neyin tesellisi bilmiyorum tabii. Hırvatistan'ın büyük bir başarısı ve kadrosu var. Yugoslavya bölünmemiş olsaydı, böyle bir finalin gediklisi olurlardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ders çıkarabileceğimiz teknik, taktik gelişmeler oldu. Yarı finale kalan takımlara baktığımız zaman, son 8'de de hemen hemen hepsi Avrupa. Afrika'da zaten önemli takımlar yok. Son yarı finalde de İngiltere ve Belçika'nın 3'lü savunmayla oynamaları, 4'lü oynayan Fransız ve Hırvatlara karşı kaybettiklerini gördük. Taktik olarak cebe konabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şimdi adalet getirdi demek mümkün ama sonuçta bu bir elektronik alet. Bunu insanlar sağlayacak. Adalet insanın kendisinde olacak. Flu kararlar da olacak. Ne karar verirlerse versinler eleştirmem. Cüneyt Çakır'ın vermediği, diğeri de oyuncu kafayla vurdu ele çarptı. Fransa lehine verilen penaltı da ince nüans şu. Bir tanesinde el ayağa götürüyor topu. Doğru karar yani. Cüneyt Çakır'ın kararı da doğru. Vücuttan ele gitmişti. Türkiye'de bunu ayırt edebilecekler mi? Türkiye'de bunun sağlıklı yürüyeceğine inanmıyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İnsanın adaleti her şeyden önce gelir. İnşallah yanılırım. VAR'a Türkiye için karşıyım ama aykırı davranışları kaldıracaklar. Sahanın belirli bölümlerinde ya da kornerlerde artık kaçmak yok. 4 kırmızı kartla bitti turnuva. Kartlar da azdı. Yakalanırım korkusu kartları azalttı. Savunma oyuncuları, kornerde duran toplarda yapacakları hamleye dikkat etmeleri gerekecek. Bunun çok hassas ve zeki şekilde teknik adamların da antrenman yapmaları lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bana göre en iyi turnuva Şampiyonlar Ligi, sonra Dünya Kupası. VAR, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmayacak. FIFA'nın uyguladığı VAR, Şampiyonlar Ligi'nde yok. Bu acaba FIFA ve UEFA arasındaki sorundan mı kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oyunu durdurmak şüphem çok azaldı. Cüneyt Hoca ile de konuştum telefonla. Collina da söyledi. Yine söylüyorum; Türkiye ile Dünya arasında işler farklı yürüyor. Kulüp, insan ve taraftar profiline baktığımız zaman, sağlıklı olacağını düşünmüyorum. İnşallah yanılırım.- Collina, yarı finallerin hakemi demiş. Collina bunu yarı finalin çok önemli olduğunu söyledi. Hem 2014, hem 2018'de yarı final yönetti. Tertemiz, gurur verici, parlak bir şekilde yolunu yönetti. Yurt dışından teklif haberleriyle ilgili sordum, "Yok öyle bir teklif, ben Türkiye'de mutluyum." dedi. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kutlamalara Putin damgası! Fransa Dünya Kupası'nın sahibi olurken, soyunma odasındaki sevinç gösterilerinde Fransız futbolcular, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e büyük sevgi gösterisinde bulundular. O anları izlemek için videoya tıklayınız...