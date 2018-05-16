Transferi açıklayan fotoğraf! Beşiktaş'a geliyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Gelecek sezonun planlarını yapan Beşiktaş'ta transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın yemek yediği futbolcu Siyah-Beyazlı takıma mı geliyor?
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte bu sorunun yanıtı
Foto: AJANSLAR
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Üst üste iki yıl şampiyon olduktan sonra bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş transfer için düğmeye bastı... Siyah-Beyazlılar'dan taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi. Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu yönetici Umut Güner, İtalya'ya gitti.
Foto: AJANSLAR
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SON DERECE OLUMLU GEÇTİ
Juventus'la masaya oturan ikili, Mario Mandzukic'i resmen istedi. Orman ve Güner, 32 yaşındaki Hırvat forvetin menajeriyle de bir araya geldi. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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ÜST ÜSTE TRANSFER HAMLELERİ
Yönetim bir transfer hamlesi de İstanbul'da yaptı... Mandzukic'in vatandaşı Darijo Srna, Beşiktaşlı Vida ile yemek yedi. Shakhtar formayı giyen 36 yaşındaki Hırvat sağ beke 1 yıllık teklif yapıldı.
Foto: AJANSLAR
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MAÇ BAŞI ÜCRET TEKLİF EDİLDİ
Ağustos ayına kadar doping cezası olan Srna'ya maç başı ücret önerildi. Tecrübeli yıldız eğer teklifi kabul ederse Mandzukic'i ikna için de kullanılacak. Beşiktaş yönetimi böylece bir taşla iki kuş vuracak.
Foto: AJANSLAR
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MOTİVASYONU KÖTÜYSE GİDER
Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mario Mandzukic'le ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. İtalyan kulübünün CEO'su Giuseppe Marotta, "Mandzukic harika bir oyuncu. Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bil- mek zorundayız" diyerek ayrılık sinyali verdi. (Takvim)
Foto: AJANSLAR
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Premier Lig'i 100 puanla şampiyon olarak tamamlayan Manchester City'de, menajer Pep Guardiola'dan açıklama geldi. Guardiola'nın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...