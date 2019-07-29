Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferi açıkladılar! Galatasaray, Radamel Falcao ile 3 yıllık...
Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'da mutlu sona çok yakınmış gibi görünüyor.
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İşte ayrıntılar...
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Galatasaray'da üst üste yapılan 7 transferin ardından gözler tamamen Falcao'ya çevrilmiş durumda.
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Sarı-kırmızılılar kaleden, stopere, sağ bekten, orta sahaya, kanatlardan, ön liberoya kadar önemli transferlerini noktaladı.
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Birçok mevkisi için takımına oyuncu katan Aslan, forvet transferine yoğunlaştı.
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Mbaye Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir golcü almayı planlayan Galatasaray, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu.
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Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in bugün oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulamasının ardından İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.
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İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sarı kırmızılılar'ın Kolombiyalı futbolcuyla her konuda anlaştığını duyurdu.
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Corriere dello Sport ve Sportitalia'dan Alfredo Pedulla, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Falcao ve Galatasaray, üç yıllık anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detaylar konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
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Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı taraftarlar, resmi açıklamanın yapılması için heyecanlı bir bekleyişe geçti.