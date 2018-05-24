Transferdeki 5 karar! Terim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gözler sarı-kırmızılı kulüpteki seçimlere çevrildi. Başkan adaylarının seçim çalışmalarından uzak duran ve "renk" vermeyen Fatih Terim, tam alamıyla yeni yapılanmaya konsantre olmuş durumda. Galatasaray'da yapılacak olan seçimlerden başkan olarak çıkacak kişiyi, ekonomik düzenlemeler kadar Fatih Terim'in taleplerinin karşılanması konusunda da ciddi sıkıntılar bekliyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Başkanlık yarışından galip olarak ayrılacak olan adaydan özel isteklerde bulunacak olan Terim, öncelikkli olarak mevcut kadroda bulunan futbolcuların durumlarının netleştirilmesini talep edecek. Yönetimin önüne bir liste koyacak olan Terim'in öne çıkan isteklerinden bazıları şu şekilde olacak;
Foto: AJANSLAR
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Denayer'in performansından memnun olan Fatih Terim, Belçikalı futbolcunun bir sezon daha kadroda olmasını istiyor. Denayer'i 5 milyon euroluk bonservis bedeli ile elden çıkartmak isteyen Manchester City ile sıkı bir pazarlığa girecek olan Galatasaray'ı bu transfer sürecinde daha önceden de olduğu gibi kötü sürprizler bekleyebilir.
Foto: AJANSLAR
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Lionel Carole'ün yaz kampında deneyecek olan Fatih Terim, öncelikli olarak Inter'den Yuto Nagatomo'nun bonservisi alınmasını istiyor. Inter'in talep ettiği bonservis bedelini düşürmeyi planlayan ve bunun için de 2018 Dünya Kupası'nı beklemek zorunda olan Galatasaray, Japon futbolcunun durumuna göre Carole'ü da stepnede tutacak.
Foto: AJANSLAR
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Fatih Terim'in altın dokunuş yaptığı isimlerden biri olan Ryan Donk, sarı-kırmızılı forma altında adeta yeniden doğdu. Yeni yönetimden Donk için aksiyon alınmasını talep edecek olan Terim, Hollandalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme yapılmasını önerecek.
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray'ın şampiyonluğuna kritik bir katkı veren Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmak isteyen Fatih Terim, böylelikle hem Gümüş'in kafasını rahatlatmayı hem de alternatifler konusunda elini rahatlatmayı planlıyor.
Foto: AJANSLAR
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Eren Derdiyok'a fazla şans vermeyen Fatih Terim, yeni sezonda Gomis'e alternatif olarak fizik gücü yüksek, golcü özellikleri üst seviyede ve aynı zamanda da tecrübeli bir forvet takviyesinin yapılmasını istiyor. Yeni yönetimin, transfer piyasasının alt üst olduğu bu dönemde iyi forvet transferi için oldukça zorlanacağı bir gerçek.