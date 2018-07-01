Transferde tarihi çalım! Bomba patlıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Son dönemde ağırlık kazanan Bas Dost iddialarına bir yenisi de Portekiz'den geldi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Ülke basını, Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Hollandalı forvetin gelecek giyeceği formayı açıladı.
Foto: AJANSLAR
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Haberde transferin rakam olarak çözülmesi için ise bir pürüz kaldığının altı çizildi. Buna göre Portekiz ekibinin avukatlarının, oyuncunun transferinden kulübün kasasına da para girmesi için Dost'un avukatları ile görüştüğü bildirildi. F.Bahçe'nin iki tarafın aralarındaki bonservis sorununu çözmesini beklediği kaydedildi.
Foto: AJANSLAR
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FİYATINI FIFA BELİRLEYEBİLİR
Haberlerde ayrıca tarafların anlaşamaması durumunda konunun FIFA'ya taşınacağını belirtildi. 1.96 boyundaki forvetin transferinin ne kadara mal olacağı netlik kazanmasa da 7 milyon Euro'luk bir rakamın telaffuz edildiğini dile getiren Portekiz basını, S.Lizbon'un bu paraya razı olmadığını, FIFA'dan lehlerinde bir karar çıkması halinde Fener'den daha yüksek bir rakam talep edeceklerini ileri sürdü.
Foto: AJANSLAR
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Gelecek hafta tüm konuların netlik kazanacağını yazıldı. Öte yandan konunun FIFA'ya taşınması halinde oyuncunun ücretini FIFA'nın belirleyebileceği konuşuluyor.
Foto: AJANSLAR
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BEŞİKTAŞ VE G.SARAY DA İSTİYORDU
Dost'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Beşiktaş ve Galatasaray da Hollandalı forvet ile yakından ilgilenmişti. Ayrıca F.Bahçe, Dost'u Wolfsburg'da oynadığı dönemde de kadroya katmak istemiş ancak yüksek maliyetine takılmıştı.
Foto: AJANSLAR
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NE OLMUŞTU?
Sporting'de taraftarlar idmanı basıp oyunculara saldırmıştı. Bu olay sonrası Bas Dost'un da aralarında bulunduğu 8 futbolcu, bu saldırıyı gerekçe gösterip sözleşmelerini tek taraflı feshetmişlerdi. (Fotomaç)