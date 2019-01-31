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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31 Ocak 2019 - 11:32,

Transferde son gün bombası! İmzalar atıldı...

Türkiye'de transferde son saatlere girilirken transfer bombaları bir bir patlıyor.

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İşte baş döndürücü transfer trafiğinde atılan imzalar...Bonservisini eline alan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray Mitroglou ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık kiralık olacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe, Empoli forması giyen Sloven oyuncu Miha Zajc ile de anlaşma aşamasında

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Alanyaspor'un genç futbolcusu Merih Demiral, Sasuolo'ya 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmayla transferi oldu.

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Luyindama'nın adı Galatasaray ile anılıyor. Maicon'un Çin'e transfer olması durumunda oyuncu sarı kırmızılılara imza atacak.

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Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı 6 aylığına kiraladığı iddia ediliyor. Gün içinde transferin netleşmesi bekleniyor.

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Galatasaray Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Bu transfer için Kasımpaşa'ya 10 milyon bonservis ücreti ödenecek.

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Michal Pazdan, Legia Varşova'dan Ankaragücü'ne transfer oldu.

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Geçmişte M.United forması da giyen Levski Sofia'lı Obertan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer oldu.

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Stelios Kitsiou PAOK'tan Ankaragücü'ne geldi.

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Hadi Sacko, Leeds United'dan Ankaragücü'ne geldi.

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Fenerbahçeli Diego Reyes, Leganes'e kiralandı.

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Stipe Perica, Udinese'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak geldi.

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Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'e imza attı.

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Vagner Love, Beşiktaş'tan Corinthians'a transfer oldu.

16/18

Victor Moses, Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi.

17/18

Galatasaray Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan, Kostas Mitroglou'yu kadrosuna kattı. Yunan golcünün Marsilya kariyerinden bazı golleri hatırlayalım...

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