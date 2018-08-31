Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferde son gün alev alev! İşte son dakika transferleri
Transfer sezonunun son gününde kulüpler son takviyelerini yapmak için ellerini çabuk tuttular. Sonuç olarak bu transferler gerçekleşti...
Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Borussia Dortmund ile efsaneleşen milli Futbolcu Nuri Şahin bir diğer Alman ekibi Werder Bremen’e transfer oldu. Dortmund yayınladığı mesajda Nuri Şahin’e teşekkür etti. Nuri Şahin, Werder'deki yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederken, "Yönetim ve teknik direktör ile yapılan görüşmeler çok iyiydi. Werder büyük bir kulüp. Bunun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Nuri Şahin Bremen’de 17 numaralı formayı terletecek.
Foto: Arşiv
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Beşiktaş, transferin son gününde Torino'dan kadrosuna kattığı 10 numara Adem Ljajic'in transferini resmen açıkladı. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan ve bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Adem Ljajic, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden, Sırp futbolcuyu da kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübüyle yapılan pazarlıklar sonrasında 1 yıllık kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 yıllığına kadroya dahil edilen Sırp futbolcu için, önümüzdeki sezon sonunda 6 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Torino Başkanı Cairo, bu futbolcunun sözleşmesine 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koymuş, daha sonra bu rakamı 15 milyon Euro'ya yükseltmişti. Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonunu, zorunlu satın alma opsiyonuna çevirmesiyle bu rakam da 6 milyon 250 bin Euro'ya indi.
Foto: Arşiv
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş’tan Orkan Çınar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Adana Demirspor, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü orta saha mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Orkan Çınar’da mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile bugün bir araya gelen Orkan Çınar, kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli takıma bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 5, Konyaspor formasıyla da 11 maça çıkan Orkan Çınar aynı zamanda U21 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
Foto: Arşiv
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Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Bursaspor'dan savunma oyuncusu Aziz Behich'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Hollanda ekibi, Aziz Behich ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Bursaspor'da 6 sezon forma giyen Avustralya asıllı sol bek Aziz Behich, toplamda 142 maçta ter döktü. Yeşil beyazlı takımda oynadığı maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Aziz Behich, hafta içerisinde ise Özlüce'de takım arkadaşları ve kulüp personelleri ile vedalaşarak Hollanda'ya gitmişti.
Foto: Arşiv
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Beşiktaş'ın da gündeminde olan Nacer Chadli, West Bromwich'ten Monaco'ya 12 milyon Euro'ya transfer oldu.
Foto: Arşiv
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Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor, bir süredir A Milli Takım'da da görev yapan futbolcularından Ömer Bayram'a talip olan Galatasaray'la transferin son gününde anlaşmaya vardı.Akigo'daki performansıyla geçen sezon mart ayında ilk kez A Milli Takım'a davet edilen 27 yaşındaki sol bek, 3 sezondur forma giydiği yeşil-siyahlılarda Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Hollanda'da Nac Breda takımında yetişen gurbetçi sol bek, ülkemizde daha önce 2012-2016 yılları arasında Kayserispor'da da oynadı. Adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan yıllık garanti ücretin yanı sıra kulübün sponsorundan bir de ev alacağı öğrenildi. Kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın bonservis bedelini açıklamayan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Ömer'i Kayserispor'dan alırken 3 büyüklerden biri talip olduğu takdirde önünü açacağımıza dair söz vermiştik. Galatasaray'la prensipte anlaşma sağladık. Transfer resmi imzaya kaldı" dedi.
Foto: Arşiv
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Beşiktaş, Osmanlıspor'dan renklerine kattığı genç santrfor Umut Nayir'i Bursaspor'a kiraladı. Genç oyuncu sezon sonuna kadar yeşil-beyazlılarda kiralık olarak forma giyecek.
Foto: Arşiv
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Fenerbahçe, Galatasaray’dan ayrılan Tolga Ciğerci ile anlaştı. Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçiren sarı lacivertliler özel bir fesih maddesi ile Tolga’yı transfer etti.
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Antalyaspor, Başakşehir'de forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.