Transferde son dakika haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
Ara transferin en hızlı takımı Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Jesse'nin ardından dördüncü transferine imza attı. Fenerbahçe yıldız ismi bitirirken Beşiktaş da beklenen hamleyi yaptı. Şampiyonluk hedefindeki Trabzonspor'da ise sürpriz var...
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Liglerin başlamasına artık kısa süre kalan transfer çalışmaları hızlandı. İşte dört büyükler ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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OĞUZHAN ÖZYAKUP - YENİ MALATYASPOR
Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’ın pazar günü Sivasspor’la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in sakatlıkları sonrası Oğuzhan’ın, mecburen ilk 11’de olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Lens’in yerine Diaby’yi oynatması ve forvet arkasında da Sırp yıldızın yokluğunda bu sezon da beklentilerin altında kalan Oğuzhan’a şans vereceği bildirildi. (Fanatik)
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DARIO MELNJAK - FENERBAHÇE
Yaz tranfer döneminde Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi istediğini alamayınca sezona sol bek mevkiinde eksik ile başladı.Hasan Ali'nin de sakatlığı tüm planları alt üst etti. Ara transfer döneminde mutlak bir sol bek alacak olan Sarı Kanaryalar, Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez'ı hedefine aldı.Oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her iki tarafta anlaşma sağladı. Ancak Milan, oyuncusunu bonservisiyle birlikte veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte göndermekte direniyor.TFF'nin limit aşımı kararı sonrası eli kolu bağlanan Kanarya'da bir kaynak gelene kadar Rodriguez defteri rafa kaldırıldı. Bu transfer için gerekli kaynağı yaratılamaması durumunda ise B planı hazırda tutuluyor.Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak'ı kadrosuna katmak için takas yoluyla Rizespor'un kapısı çalınacak. Sezon başında gerçekleşen Vedat Muriqi transferinden arası iyi olan iki takımın anlaşmada sorun yaşamayacağını düşünülüyor. Takas olarak ise Rizespor'a Alper Potuk ve Mehmet Ekici isimlerinden bir tanesi masaya sunulacak. Anlaşma olması halinde Hırvat sol bek sezonun ikinci yarısında Sarı Lacivertli formayı giyecek. (Fotomaç).
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ADEBAYOR - GÖZTEPE
Göztepe’nin mevcut kadrosunda yer alan Deniz ile Jerome gol yollarındaki sıkıntıları gideremedi. Geçen sezon Göztepe’ye imza atan ikiliden Deniz, zaman zaman santrforda değerlendirildi ancak geçen yılın ikinci yarısında iyi performans sergilese de özellikle bu yıl takıma ilaç olamadı. İngiliz oyuncu Jerome ise 2018-2019 sezonunda 28 maçta 5 gol atarken, bu sene ise 12 karşılaşmada 2 kez sevinç yaşadı. Forvet oyuncularından bir türlü yüzü gülmeyen Göztepe, ocak ayında yine kendisini şahlandıracak bir golcüyü almak için kolları sıvadı. Yönetimin listesindeki son olarak Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Göz Göz’ün Kayserispor’la yollarını ayıran dünyaca ünlü Togolu golcünün transferini en kısa sürede açıklaması bekleniyor. (Fanatik)
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SEKO FOFANA - GALATASARAY
Bonservisine 3,5 milyon euro ödenen Seko Fofana, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)
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SEKIDIKA - BURSASPOR
Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor’un radarına girerken, kulüpler arasında oyuncuyu kiralama görüşmesi sürüyor.Sarı-Kırmızılılar, kadroda 17 yabancı bulunması sebebiyle bu transfere sıcak baksa da, son karar sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru’nun tedavi sürecine göre verilecek. (Fanatik)
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MARIANO - BREZİLYA
Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Mariano’nun, Brezilya kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Bir süre önce İstanbul’a gelerek yönetimle görüşen Sambacı’nın menaceri, temasları tamamlamak üzere.Anlaşma sağlandıktan sonra Galatasaray, Mariano’nun transferinden 1.5 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor. (Fanatik)
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RICARDO RODRIGUEZ - FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler, borçlarını yapılandırmak için Bankalar Birliği ile değil, iki farklı bankayla anlaştı. TFF bunu kabul ederse, harcama limiti konusunda sıkıntı kalmayacak. Yönetim, Rodriguez’e imza attıracak. TFF’den kötü haber gelmesi halinde sol bek için B planı Melnjak. Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat futbolcunun işini bitirmek için girişimler başlayacak. (Fanatik)
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GUILHERME - BEŞİKTAŞ
Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için TFF’ye başvuran Beşiktaş, ne yazık ki buradan olumsuz yanıt almıştı.Elinde şu an transfer yapmak için 2 milyon TL’si bulunan Siyah- Beyazlılar’ın, bunca zorluğa rağmen Yeni Malatyaspor’un İtalyan ekibi Benevento’dan kiraladığı Guilherme’nin transferinde büyük aşama kaydetmesi, taraftarları heyecanlandırdı.Transferi bitirmek için Türkiye’ye gelen Brezilyalı futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho, Beşiktaşlı yöneticilerle büyük bir mesai harcarken, Guilherme de bir an önce resmi sözleşmeye imza atmayı dört gözle bekliyor. (Fanatik)
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TFF’den harcama limiti konusunda olumsuz yanıt alan Beşiktaş, bu sebepten Cenk Tosun’u Everton’dan kiralayamamıştı.Kara Kartal’ın aynı nedenden dolayı Lyon’da mutsuz olan eski stoperi Marcelo Guedes’i de alamadığı öğrenildi.Fransız ekibinin taraftarlarıyla yaşadığı sıkıntı sonrasında bu grupla arasını düzelten Marcelo’nun, sezonu Lyon’da tamamlayacağı ve sezon sonunda ise oluşacak şartlara göre Türkiye’ye gelmek için imkanları zorlayacağı bildirildi. (Fanatik)
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MURILLO - GALATASARAY
Galatasaray artık Kolombiyalı stoper Murillo’yu kiralamak için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar hem 27 yaşındaki futbolcuyla hem de kulübü Sampdoria ile anlaştı. Bu transfer girişimiyle ilgili Radyospor’a konuşan Kolombiyalı gazeteci Carlos Pamo, Falcao’nu önemli bir rol oynadığını belirterek, şunları dile getirdi: “Jeison Murillo’nun Galatasaray’a transferi büyük ihtimalle gerçekleşecek. Falcao ile yılbaşını birlikte kutladılar. Falcao’nun onu ikna etmesi, transferin olacağına işaret ediyor. Ailece görüşüyorlar ve çok iyi ilişkilere sahipler. Falcao’nun inisiyatifiyle Galatasaray’a transferi gerçekleşecek. Falcao transferde temel bir faktör. Çok önemli bir referans oldu. Birlikte de oynadılar... Muhtemelen kiralık olarak anlaşma gerçekleşecek. Sezon sonuna kadar süren bir anlaşma olacak. Satın alma opsiyonu var mı bilemiyorum. Görüşmeler devam ediyor. Transfer süreci iyi bir yolda ilerliyor. Valencia, Barcelona ve Inter’de oynadı. Murillo sürekli kendisini geliştiren ve kariyerli bir oyuncu. Sürekli ileriye giden bir oyuncu. Murillo bu anlamda çok başarılı olacaktır.” (Fanatik)