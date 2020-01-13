Transferde son dakika haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

ÇİN'DEN TALİSCA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA Yıldız futbolcu Guangzhou'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alındı. Kural gereği iki futbolcusunu dışarıda bırakmak zorunda kalan Guangzhou, Talisca'dan vazgeçmedi ve Brezilyalı oyuncuyu kadroya aldı. Teknik Direktör Cannavaro ise Talisca'nın takım için çok önemli olduğunu ve onun yeteneklerinin takıma büyük katkı sağladığını söyledi. Cannavaro, "Talisca bizim için önemli bir oyuncu. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yeniden form tuttu. Yeteneklerine çok inanıyorum. Bundan sonraki dönemde de bize büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı..