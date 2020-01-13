Transferde son dakika haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
Ara transferin en hızlı takımı Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Jesse'nin ardından dördüncü transferine imza attı. Fenerbahçe yıldız ismi bitirirken Beşiktaş da beklenen hamleyi yaptı. Şampiyonluk hedefindeki Trabzonspor'da ise sürpriz var...
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Liglerin başlamasına artık kısa süre kalan transfer çalışmaları hızlandı. İşte dört büyükler ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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MURİLLO GALATASARAY'DA
Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra G.Saray’ın dördüncü transferi Jeison Murillo olacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in istediği Kolombiyalı stoper ve kulübü Sampdoria ile söz kesildi. Ligin ilk yarısında Sampdoria’da 9 maçta 660 dakika görev alan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın yaklaşımı ve ısrarları sonrasında ‘evet’ yanıtını verdi. Murillo, kulübü Sampdoria ile görüşerek düzenli forma şansı bulamadığını belirtip Galatasaray’ın yaptığı teklifi değerlendirmek istediğini iletti. G.Saray’ın ilk teklifine ‘ret’ yanıtı veren İtalyan kulübü de sezon başında 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Murillo’nun düzenli forma giymesi ile değer kazanması adına Kolombiyalı oyuncunun da isteği üzerine bu kez ‘Evet’ dedi.
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RAMİ'YE KARŞILIK ERTUĞRUL ERSOY
Sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.(Takvim)
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BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRDİ
Beşiktaş yılan hikayesine dönen Guilherme transferinde mutlu sona ulaştı. Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için yaptığı başvuruya TFF’den olumsuz yanıt gelen Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları transferin kendileri için bittiğini söylemişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlılar dün müthiş bir transfer başarısına imza attı, bütçelerinde kalan 2 milyon lirayla Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Yeni Malatya’nın Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.
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TRABZON'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Trabzonspor'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un sol bek oyuncusu Ali Eren İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor’dan olumlu yanıt bekliyor. Ali Eren’in kulübüyle 2022’ye kadar kontratı bulunuyor. Sezonun ilk yarısında çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.
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GALATASARAY 2 MİLYON EUROYU REDDETTİ
Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi. Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı. Belçika ekibi Cercle Brugge, Galatasaray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz'' cevabını verdi. (Sabah)
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MUTLU SON YAKIN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Sol bek için görüşmelerimiz sürüyor” sözleri sonrası gözler Ricardo Rodriguez’e çevrildi. İsviçreli oyuncunun maliyeti Falette’e göre daha yüksek olduğu için harcama limiti için yapılan itiraz başvurusu önemli. Buradan Fenerbahçe’nin beklediği karar çıkarsa, oyuncuyla el sıkışan ve Milan ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim transferi hemen bitirecek. Rodriguez, en kısa sürede İstanbul’a gelecek. (Fanatik)
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ÇİN'DEN TALİSCA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Yıldız futbolcu Guangzhou'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alındı. Kural gereği iki futbolcusunu dışarıda bırakmak zorunda kalan Guangzhou, Talisca'dan vazgeçmedi ve Brezilyalı oyuncuyu kadroya aldı. Teknik Direktör Cannavaro ise Talisca'nın takım için çok önemli olduğunu ve onun yeteneklerinin takıma büyük katkı sağladığını söyledi. Cannavaro, "Talisca bizim için önemli bir oyuncu. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yeniden form tuttu. Yeteneklerine çok inanıyorum. Bundan sonraki dönemde de bize büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı..
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OZAN TAKTİĞİYLE ALANYA'YA
Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretine rağmen son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan ve milli takımdaki yerini de kaybeden Oğuzhan Özyakup, Guilherme’nin gelişiyle birlikte Yeni Malatya’nın yolunu tutacak gibi gözüküyor. Malatya’ya sezon sonuna kadar kiralanması planlanan Oğuzhan için Beşiktaş, tıpkı Fenerbahçe’nin geçen sezon Alanya’ya kiraladığı Ozan Tufan etkisinin oluşmasını umut ediyor. O dönem Alanya’nın başındaki Sergen Yalçın, Ozan’ı eski formuna kavuşturmuştu. Şimdi Malatya’da olan tecrübeli hocanın, Oğuzhan’ı da kendisine getirmesi amaçlanıyor. (Fanatik)
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ARTETA 'ÇALHANOĞLU' DEDİ
Geçtiğimiz 2 yıla göre performansı bir hayli düşen ve taraftarlarla arası açılan Younes Belhanda'yı gözden çıkaran Cimbom'da 10 numara için milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi geçiyordu. Daily Mirror'ın haberine göre; Takımın başına Mikel Arteta'yı getiren Arsenal, Cimbom'un da yoğun ilgi gösterdiği 25 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. Haberde yer alan detaylara göre Arteta, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yönetime talimat verdi.