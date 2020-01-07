Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 08:04,
Transferde son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'ın üst üste KAP açıklamalarının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da atağa kalktı. Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi resmen açıklarken sürpriz bir transfer için daha son aşamaya gelindi. Beşiktaş'ta golcü için yeni futbolcular gündeme gelirken Fenerbahçe savunma transferinde atağa kalktı. Esas bomba ise Trabzonspor'dan. İstanbul takımlarının gözdesi Talisca için yeni bir hamle daha var. İşte son dakika transfer haberleri...
Transfer tahtasının resmen açılmasıyla birçok dedikodu ortaya atıldı. Kimi isimler resmileşti, kimisi ise son aşamada. Hüne damga vuran transfer haberleri şöyle;
EMRE MOR GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Emre Mor, kendisine kulüp arıyor. Hürriyet'in 16 Aralık 2019 tarihinde ‘Üçüncü yolcu Emre Mor’ başlığı ile duyurduğu kritik kararın resmiyete dökülmesi adına adımlar atılmaya başlandı. Özel izinle antrenmanlara katılmayan Emre Mor’un kulüp aradığı ortaya çıktı. İkinci yarı için Fatih Terim’in planlarında yer almayan genç oyuncunun, kulübü Celta Vigo’ya dönüş formülü olmak başta üzere tüm ihtimalleri masaya yatırdığı belirtildi.
FENERBAHÇE TORUNARİGHA İLE EL SIKIŞTI
Hertha Berlin forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Jordan Torunarigha'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi. Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi. Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, diğer stoperini de Bundesliga'dan buldu. Sarı lacivertli ekip, Asist Analiz'in haberine göre Hertha Berlin'de forma giyen defans oyuncusu Jordan Torunarigha ile el sıkıştı. İki futbolcu için kulüpleriyle kiralık anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe'nin iki transferini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.
TAMER TUNA'NIN İLK TRANSFERİ
Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Antalyaspor ilk hamlesini yaptı. Akdeniz ekibi, bonservisi elinde olan ve Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl yarım sezon Başakşehir formasını terleten 32 yaşındaki sol bek, aynı zamanda sol stoperde de oynuyor.
OĞUZHAN KOCAMAN'IN TAKIMINA
Konyaspor'un kiralık olarak kadroya katmayı planladığı Oğuzhan Özyakup’la ilgili önemli gelişmeler var. İç Anadolu ekibinin deneyimli oyuncuya talip olması Beşiktaş’ı da harekete geçirdi. Takımda iyice gözden düşen Oğuzhan’a Konyaspor’a kiralık gitmesi konusunda öneri sunulacağı öğrenildi. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek. (Fanatik)
TALİSCA GÜNDEMİ HALA SICAK
Todor Nedelev transferini bitirmek üzere olan Trabzonspor yönetimi, Talisca ile de bağlarını koparmıyor. Talisca’nın menajerini bilindiği üzere İstanbul’a davet eden bordo-mavili yönetim, Brezilyalı oyuncu için 6 aylık kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif etmişti. Rakamın az bulunması üzerine masadaki teklif 1,5 milyon Euro olmuştu. Bordo mavili ekibin bu transfer için nabız yoklaması devam ediyor.
SEKİDİKA'DA SON VİRAJ
Galatasaray’ın sağ kanada transfer etmek istediği Jesse Sekidika hakkındaki detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın, Nijeryalı oyuncuyu kontenjan nedeniyle gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini Eskişehirspor’dan aldıktan sonra TFF listesine dahil edecek. Yabancı kontenjanında da, takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerin ayrılmasıyla birlikte yer açılacak.
FENERBAHÇE OLMADI, SİVAS'A...
Sivasspor'un sezon başı adı Fenerbahçe ile de anılan ve Benfica ile bağlarını koparan Fejsa’yı transfer etmek istediği iddia edildi. ‘Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz’ açıklamasını yapan Rıza Çalımbay’ın 31 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak baktığı ifade edildi. Sırp yıldıza yarım sezon için 600 bin Euro teklif eden Sivasspor’un Fejsa’dan yanıt beklediği kaydedilirken, transferde Başakşehir’in de devrede olduğu iddia ediliyor.
MARİANO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano’nun menajeri, önceki gün İstanbul’a gelmişti. Yönetimle oyuncunun menajeri arasında gerçekleşen görüşme sonrası, kendisini isteyen Brezilya kulüplerinden biriyle anlaşmasına izin verildi.Sarı-Kırmızılılar, bu transferden 1 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Bu para transferde kullanılacak. Bununla birlikte tecrübeli futbolcunun, ilk yarıdan kalan tüm alacakları da hesabına yatırılacak. (Fanatik)
G.SARAY DERKEN BALKES'E GİTTİ
Sosyal medya hesabından Türkiye'ye geleceğini açıklayan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Daha önce Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında görev alan genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a transfer oldu.Transfer yasağı bulunan Balkes, Bilalli'nin altyapıda forma giyeceğini açıkladı. Kosovalı futbolcu ile transfer yasağı kaldırdığı gibi profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi.Balıkesirspor, transferi kulübün resmi twitter hesabından, ''Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz...'' notuyla paylaştı. Yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz... Gelecek sezonda A takım kadromuzu güçlendirmek ve uzun yıllar boyunca takımımıza hizmet edecek gençleri takip ediyor ve kadromuza dahil ediyoruz.Bu sezon için U19 takımımızda oynamak üzere Kosova’dan transfer ettiğimiz yeni oyuncumuz. Oltion Bilalli, takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun.
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