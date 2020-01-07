Transferde son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

G.SARAY DERKEN BALKES'E GİTTİ Sosyal medya hesabından Türkiye'ye geleceğini açıklayan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Daha önce Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında görev alan genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a transfer oldu.Transfer yasağı bulunan Balkes, Bilalli'nin altyapıda forma giyeceğini açıkladı. Kosovalı futbolcu ile transfer yasağı kaldırdığı gibi profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi.Balıkesirspor, transferi kulübün resmi twitter hesabından, ''Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz...'' notuyla paylaştı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz... Gelecek sezonda A takım kadromuzu güçlendirmek ve uzun yıllar boyunca takımımıza hizmet edecek gençleri takip ediyor ve kadromuza dahil ediyoruz.Bu sezon için U19 takımımızda oynamak üzere Kosova’dan transfer ettiğimiz yeni oyuncumuz. Oltion Bilalli, takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun.