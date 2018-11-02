Transferde flaş karar! Cengiz Ünder...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Roma'daki milli yıldızımız geleceğiyle ilgili flaş bir adım attı.
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Transfer borsasında adı tepelerde olan Cengiz Ünder ile ilgili yaşanan o gelişmenin tüm detaylarına gelin hep birlikte bakalım...
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Geçen sezon Roma'ya transfer olan ve kısa sürede gösterdiği başarılı performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine gören Cengiz Ünder kararını verdi...
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İtalyanların yüksek tirajlı Corriere dello Sport gazetesinin bugünkü sayısında, ''Cengiz Roma'da kalacak'' başlığı kullanıldı. Haberde, kulübün sportif direktörü Monchi'nin Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddeceği belirtildi. Roma'nın lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz'e ihtiyacı olduğu vurgulandı.
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Cengiz'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Arsenal, Bayern Münih, Barcelona, Monaco, Manchester City ve Tottenham kulüplerinin olduğunu ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Tottenham'ın Roma'ya 58 milyon Euro teklif verdiği hatırlatıldı.
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Ancak gelen tüm teklifler karşısında sportif direktör Monchi, aldığı karar da ısrarlı ve kulüpler bekleyebilir sözüne de yer verildi.
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Haberde, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Roma'nın, yaz transfer döneminde kulüpten gitmesine izin verilen Alisson, Strootman ve Nainggolan gibi isimlerin ardından Cengiz'in de ayrılması halinde yeniden taraftarla karşı karşıya gelinme ihtimali olduğu ve Roma'nın bu riskten uzak durmayı tercih edeceği belirtiliyor.
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Başakşehir'den 15 milyon Euro'ya transfer edilen ve kısa sürede fiyatını 4-5 kata çıkartan Cengiz'in olası bir başka kulübe satılması durumunda Roma, Başakşehir'e %20 pay ödemek zorunda.
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Gazeteye göre; yaz transfer döneminde hakkındaki transfer iddiaları yeniden çıkması beklenen Cengiz için Roma'nın önünde iki seçenek var. Ya 1 milyon Euro maaşına zam yapacak ya da satmak durumunda kalacak ifadesi kullanılmış.
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Sol ayağını iyi kullanan ve her iki kanatta oynayan Cengiz gibi başarılı bir oyuncu Roma'da yok ve o şimdi Di Francesco'nun takımını sırtlamak zorunda. Takımı sürüklemeye hazır yorumu yapılmış. (Fanatik)